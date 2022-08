Un abandono de coche tras caer a un campo en Domaio y un atropello leve en la PO-551

El paso de peatones de la avenida de Cangas, en Moaña, en la carretra PO-551 hacia Tirán tras Portal do Almacén, registró, a las 22.00 horas del martes un atropello en el que resultó herido leve un joven de 18 años. El conductor del vehículo aseguró que no lo había visto. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local que asegura que afortundamente el vehículo no iba rápido. Por otro lado, la Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo Alfa Romeo que abandonó el coche cuando de madrugada circulaba por la EP-1103, entre el colegio de Domaio y la capilla de San Benito, se salió de la vía y cayó a un campo. Fueron los vecinos los que alertaron de lo sucedido.