La quiniela deja un pellizco en Cangas.

El boleto de 14 aciertos se selló en la admnsitración de lotería que rige en la calle Montero Ríos Andrea Fonseca Molanes. En 2012, esta administración ya había dado el mayor premio de la lotería vendido en Cangas, de casi 2 millones de euros y en la lotería de Navidad rozó el gordo. Se vendió el 86145 y el gordó fue el 86148.

Esa asamblea "oculta" de Unidas Podemos

Nos cuentan que Unidas Podemos tiene previsto una asamblea en Cangas. Nos dicen que no será en ninguna sede ni en ningún local, que será en la calle. Nos advierten de que algo se mencionó en las dichosas redes sociales. De momento nada nos fue comunicado. Como la asamblea la van a celebrar en la calle pues ya no hace falta propaganda. Claro que con este sistema, que se pretende abierto, también se esconden las carencias: la falta de militancia, el miedo a encontrarse con poca gente en un local previamente concertado. Quien parece que está atenta a esta asamblea es ACE, porque. No hay que olvidar que Unidas Podemos estaba dentro de la coalición de ACE, con Esquerda Unida y la desaparecida Anova.

Una colaboración agradecida

Hay que decirlo todo. El incendio de Meira fue un ejemplo de colaboración, donde se quedó al margen la dichosa política. Eso dice mucho y bien por la parte de la Xunta y por la del Concello, que no aprovechan estas desgracias para tirarse los trastos, sino para colaborar de manera eficaz. Esperemos que esta cordura se imponga para muchas más cosas, que falta nos hace.