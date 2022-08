La ordenanza de terrazas de Bueu

En nota de prensa del Faro de Vigo de hace unos días, el Gobierno Local de Bueu manifestaba su interés en aprobar una nueva Ordenanza que regule las terrazas en el sector de la Hostelería, se espera que las distintas sensibilidades lleguen a un acuerdo en el que queden definidos los derechos de todos los vecinos.

Eso, para la próxima temporada, para ésta, 2022, es cuestión de aplicar, sencillamente, la Ordenanza que está en vigor, que no se repita lo que aconteció algún que otro fin de semana.

No vale lo de –“Es un día”-, porque no podemos estar a expensas de lo que se le ocurra al cabeza pensante de turno. Para fiestas ya tenemos las establecidas en el calendario pertinente. Para disfrutar de las terrazas nadie como Bueu puede ofrecer tan buen servicio.

Escribía allá por los años setenta del siglo veinte nuestro bien querido y recordado vecino José María Estévez, gran conocedor de la idiosincrasia bueuense, en sus apuntes para la historia, sobre las actividades agrícolas denominadas “Charruadas” y “Esfolladas” que se llevaban a cabo en este municipio y terminaban, generalmente, en grandes fiestas de confraternidad.

“Había entre os labregos unha especie de acordo ou unión no referente a prestarse axuda nos traballos do campo, especialmente cando se trataba de sementa-lo millo, precisamente porque os donos das terras non contaban entre os componentes da sua familia, con número de xente para facer aqueles traballos… Había charruadas de muita sona, e por exemplo o Charreche (Manuel Santos Varela) alá na Banda do Río, que tiña moitas leiras, i era lembrada cando se falaba deste asunto”.

“Pasado o tempo que se consideraba perciso pro secado e madureza das mazarocas, perante trinta días máis ou menos, asegún as condicións climáticas e os compromisos dos veciños procedíase a facer a esfollada ou arranque das espigas do millo...”

La solidaridad entre aquellos que por su condición de propietarios unos, y como vecinos los otros era incuestionable. ¡ Todos a una!

La higuera de los Charreches, en la Banda del Río, es el baúl donde se conservan las vicisitudes, las energías que dieron a los vecinos de las dos riberas del Río, obligado a hacerse el Guadiana, ese carácter tan luchador, solidario e inconformista.

En la actualidad soplan vientos adversos para la defensa de esos valores tan preciados y tan bien guardados, pero, seguro, que no van a interferir en la vigorosidad de sus raíces porque cada vez que le corten una rama, su savia que es sabia, le facilitará la fuerza necesaria para su regeneración.

Defender lo público, descanso nocturno, defensa de un turismo que potencie a la Banda del Río como el lugar para disfrutar del entorno sin conculcar los derechos individuales de sus residentes, y que los emprendedores puedan defender sus actividades , en la actualidad, parece muy difícil, en primer lugar, por la acentuada individualidad de algunos integrantes de esta comunidad, forjados, al parecer, en los principios del “todo vale” y no en los que se guardan en la centenaria higuera de los Charreches.

*Vecino de Bueu