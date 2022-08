La Guardia Civil investiga la actuación de dos navieras que cubren el servicio hacia la isla de Ons por una maniobra de atraque el martes por la mañana. El servicio marítimo del instituto armado estaba precisamente en el lugar cuando sucedieron los hechos y pudo observar como las dos embarcaciones entraban al muelle “a una velocidad inadecuada” y realizando la maniobra de forma incorrecta, tal como explican fuentes oficiales de la Guardia Civil. Los dos barcos viajaban con pasaje a bordo en el momento de los hechos.

La denuncia se trasladará ante la Capitanía Marítima de Vigo y la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, que serán las encargadas de estudiar los hechos y determinar las posibles responsabilidades y sanciones. En el caso de una de las embarcaciones podría existir el atenuante de que "desistió" y redujo la velocidad.

Las fuentes consultadas aseguran que la situación no es nueva y la atribuyen a la intención de los patrones de intentar llegar en primer lugar al muelle de la isla para ocupar la escalera de embarque y desembarque número 1. El puerto cuenta con hasta cinco zonas para esta maniobra, pero la 1 y la 2, situadas en el costado norte, son las que tienen las escaleras más anchas y cómodas para los pasajeros. “El problema es que con la eslora de estos barcos si se ocupa la primera no queda espacio suficiente para atracar en la segunda”, explican desde la isla de Ons.