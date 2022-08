El consistorio cangués se iluminará con los colores de la bandera de Galicia en las Festas do Cristo

Las Festas do Cristo son “para celebrar” y desde el Concello de Cangas no piensan escatimar en luces para darle alegría al centro urbano. Los arcos instalados en las calles principales y en el recinto de Ojea se encenderán pasado mañana, viernes, a las diez de la noche –media hora después de lo que figura en la programación oficial–, pero se mantendrán activos hasta bien entrada la madrugada, “como de costumbre”, señalan los representantes municipales. Además, las fiestas grandes de Cangas servirán para estrenar un nuevo sistema de iluminación de la fachada del consistorio con luces led que pueden cambiar de color, y para la ocasión se ha elegido el blanco y el azul celeste, que recuerdan a la bandera de Galicia. “Cada evento conmemorativo o reivindicativo tendrá su color”, señala la alcaldesa, Victoria Portas, que ya anuncia que la siguiente cita será en verde, el 21 de septiembre, coincidiendo con el día del Alzhéimer.

De la nueva iluminación, “más eficiente”, se beneficiará también la explanada de Ojea, donde mañana comenzarán la instalación de 13 carpas o “jaimas” a cargo de hosteleros del municipio. El Concello ofertó 12 puestos y sumó 13 solicitudes, por lo que pidió una jaima más a los patrocinadores, aunque finalmente uno de los demandantes renunció y el gobierno local la dedicará a “funciones logísticas”, según explica la concejala de Cultura e Turismo, Aurora Prieto, tras reunirse con todos los interesados, ayer por la tarde.

A mayores habrá una “caravana morada” por la igualdad y contra las violencias machistas. “Sen igualdade non hai festas”, reza el lema de la campaña, que cierra el librillo con la programación que salió ayer de la imprenta. Además de las verbenas, conciertos o pasacalles, figuran la exposición filatélica “150 aniversario do cruceiro do Hío”, que se inaugura en la Capela do Hospital el sábado a las 11.00 horas, el trofeo Vila de Cangas de fútbol, que se juega hoy, y el trofeo Festas do Cristo de tiro á chave”, desde mañana hasta el domingo.

La organización también adelantó que en las Festas do Cristo habrá espacio y tiempo para el ruido y el silencio. Durante varias horas, y en distintos días, las atracciones feriales apagarán sus atronadores equipos de música para reducir las molestias al vecindario y facilitar el disfrute a las personas con trastornos sensoriales o de autismo, que además lleva aparejado el consiguiente ahorro energético. Con ello se persigue “hacer unas fiestas accesibles para todos”, destacaron la alcaldesa, Victoria Portas, y la concejala de Cultura, Aurora Prieto, que atienden, así, a una creciente demanda social.