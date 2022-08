Vigo también está en Cangas.

Si miran bien la foto, se puede ver en uno de los postes del parque infantil de A Palma el escudo y la palabra Vigo. ¡Cuidado que puede ser una estrategida de Abel Caballero para convencer a los más pequeños de las bondades de Vigo y el Marisquiño!

Dolores Hermelo, cumpleaños feliz

Hay cumpleaños que no hieren, ni matan. Son ya cuarenta y doce los que celebró ayer la concejala del Partido Popular, Dolores Hermelo. ¡Bueno, son ya... son aún! que los cincuenta de ahora son los cuarenta de antes. Una vida muy vivida, que dice sin arrepentimiento y proclama sin sonrojarse, mientras apura su visita a la pastelería donde encargó la tarta para el cumpleaños. Dolores Hermelo se acoge a la transparencia para no ocultar su edad, ni sus cicatrices en el alma. Ayer pasó de la política y compró tiempo en el estanco, ese que ya no queda en la calle Melancolía, para estar con su familia y amigos.

Zona catastórica y surgió lo de Meira

Justo el día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que va a declarar zona catastrófica a los municipios afectados por los grandes incendios de este verano, surge el de Meira, que recordó aquella oleada de incendios forestales del verano de 2006. Había pasado la comarca de O Morrazo casi desapercibida en este estió de tanta alerta de incendio forestal que hubo en Galicia y en España. Esperemos que se quede solo en un susto.