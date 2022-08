La reunión de confraternidad del partido político Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) tuvo sus repercusiones. De momento, Esquerda Unida se prepara para hablar y la alcaldesa Victoria Portas, que lideró en acto, habló ayer lo que otras veces cayó. Asegura la regidora local que aún no tiene deshojada la margarita de si se presentará o no como candidata a alcaldesa las elecciones muncipales que se celebrarán en la primavera del próximo año. “No tengo la decisión tomada. Repito que creo en la coalición de la izquierda y que ese es mi proyecto. De otra forma volverá a gobernar la derecha. Mi intención ahora mismo es acabar el mandato y mi presencia en el acto de ACE se debe a que soy alcaldesa por ea fuerza política y también a que voy a ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda”.

Asegura Victoria Portas que está en la alcaldía por una desgracia, la muerte de su antecesor en el cargo, Xosé Manuel Pazos, que no era algo que tuviera previsto. Afirma que con su compañero tuvo diferencias de gestión, pero no ideológicas. “Pero yo llegué a Cangas para aprender y disfrutar del área de servicios sociales. Lo que más me dolió fue es que se trasladara la imagen de que poco menos yo maté a Xosé Manuel Pazos, y nada más lejos de la realidad. Yo decidí optar al puesto de la alcaldía de Cangas después de una conversación con mi familia y con un resposanble político. Pero insisto, no estaba dentro de mis previsiones en absoluto”

Afirma que con lo que se queda del sábado es con el cariño recibido. Afirma que para ella el acto de confraternidad de ACE fue un regalo. “Me emocioné. Fue un año muy complicado donde se dijeron muchas cosas. Cuando estas dentro del gobierno existe el peligro de perder la perspectiva y me encontré el sábado en el Muiño de Fausto con gente que me demostró su apoyo”.

Manifiesta que el hecho de que no interviniera Mariano Abalo en el acto, que solo habló para presentar a Braís Pazó, no supone que se haya producido ningún sorpaso. No hay que olvidar que quien pasó a la acción, quien movilizó a ACE para que fuese concejal Adrián Pena y no Lucía Carballo, militante de Esquerda Unida.

Ahí fue Mariano Abalo quien se dirigió a las bases, quien convocó reuniones, quien no hizo retroceder a Adirán Pena. Fue el propio Mariano Abalo quien presentó a ACE a Victoria Portas, quien convenció a los suyos y a los de Esquerda Unida de que su mirlo blanco as era la persona idónea para ir de número dos en esa manía de los partidos de hacer listas cremalleras, que no es una vuelta de tuerca a las discriminación de la mujer.

La alcaldesa Victoria Portas afirma que ya tuvo algunas ofertas que no están relacionadas con el Concello de Cangas, pero que de momento es muy pronto para decidir nada, que quedan meses de trabajo duro en circunstancias muy difíciles, las que supone un gobierno municipal en minoría, con una oposicón que ya lleva unas cuantas victorias.

La traumática ruptura de la coalición electoral de ACE

El sábado se escenificó la separación de ACE y Esquerda Unida, una relación que había dado frutos durante muchos años y había conseguido poner como alcalde a Xosé Manuel Pazos en dos mandatos consecutivos. Esquerda Unida rechazó seguir los pasos del partido político ACE, donde figuran dos miembros de EU como fundadoras, una de ellas Aurora Prieto. El portavoz de ACE llamó varias veces a las puertas de EU con la intención de sumar, pero sus miembros rechazaron la oferta. EU considera grosera la postura que mantuvo el sector marianista cuando tocó nombrar nuevo concejal tras la muerte de Xosé Manuel Pazos. Incluso se habla de traición el querer imponer a Adrián Pena