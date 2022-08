Un vecino que estaba en la playa e A Xunqueira con su nieto fue una de las primeras personas en dar aviso del incendio al 112. Asegura que era un pequeño fuego en una zona de maleza junto a la Porta do Sol, en el casco urbano de Meira, pero en poco tiempo, el fuego se extendió rápido a O Caeiro. Al mismo tiempo se vió otro foco en una explanada delante de una casa, quizás porque saltó una chispa. Los propietarios de esta vivienda salieron rápidamente con medio propios a sofocar el incendio.

En pocos minutos y quizás debido al fuerte viento el fuego ya era visible en forma de llamas de hasta 15 metros de altura. Había plantado en los eucaliptos y se propagaba a una velocidad de vértigo, con un intenso humo negro que hacía pensar que allí no solo estaba ardiendo monte.

El temor se apoderó de Meira, pero también del resto del municipio. La columna de humo era brutal y en las redes sociales no paraban de publicar “Arde Meira”. Uno de los vecinos que ayer ayudaba a controlar el incendio para que no afectara a las casas, tenía claro que era intencionado y que no iban a acabar mientras que a los incendiarios no se les trate como a terroristas. “El monte arde por un rayo o una chispa”, asegura José Antonio Santiago, que estaba dentro de su casa sin percatarse que el fuego lo tenía cerca, cuando le llamaron sus hijos y nietos.

Néstor Rodríguez ayudaba a sofocar el fuego en la casa de Ana Rosa Seijas cuando le llamaron porque se acecaba a la suya: “Estaba muy cerca las casas, metía miedo”.

La alcaldesa, Leticia Santos, agracede la colaboración “impecable” de la gente de Moaña, dando lección de solidaridad, no solo había gente afectada, sino familiares y amistades que llegaron lo antes posible para echar una mano y gracias a eso conseguimos controlar el fuego y que no afectara a las viviendas. “Hubo alguna casa que si no llega a ser por los vecinos hubiera ardido. Fue un despliegue impresionante”. También asegura que el despliegue profesional de medios fue importante.

La alcaldesa tenía previsto participar esta pasada noche en un dispositivo especial de patrulla con la Policía Local por si hubiera algún problema.

Respecto a las causas del incendio, lo que le trasladaron, es que el fuego pudo originarse por una chispa en un desbroce, aunque descarta que se tratara de un trabajo del Concello. Además de la alcaldesa, en las labores de ayuda también estuvieron todos los ediles de gobierno, además del portavoz del PP, Vicente Verdeal, uno más en esa cadena humana.