El nuevo centro de salud de Moaña llegará en septiembre

La Consellería de Sanidade confirma que ya cuenta con todos los trámites para la licitación de la obra del nuevo centro de salud de Moaña, que espera poder realizar en septiembre. Señala que la Dirección Xeral de Recursos Económicos de la consellería está solo a la espera de la aprobación por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. La tramitación pudo completarse una vez que el Concello de Moaña hizo entrega del solar de Sisalde el pasado mes de julio y tras un árduo trabajo para sacar adelante la urbanización de los terrenos.

El nuevo centro de salud, cuyo proyecto básico ya elaboró la Xunta, tiene un presupuesto de 6,1 millones de euros. Se trata de un edificio cde 3.589 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas y sótano, cuyo exterior es de aluminio y, en contacto con la tierra, de prefabricado de hormigón. La intención es que se ejecute en un año y entre en servicio en dos.

Mientras tanto, los vecinos volviron ayer a concentrarse ayer ante la Casa do Mar, en el 37 domingo consecutivo de movilizaciones desde el 12 de diciembre, para reclamar la mejora de la Atención Primaria en el centro de salud. Aunque el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente; y su directora de Atención Primaria, Reyes Díaz, anunciaron que la Casa do Mar se iba a adaptar para el regreso de las urgencias y que se iban a cubrir dos plazas más de médicos con el nuevo concurso en octubre, por lo que el turno de tarde quedaría con 5, uno más, la Mesa Local da Sanidade acordó seguir las concentraciones para recordar la importancia para Moaña de las urgencias. Por eso que ayer volvieron acorear“Rueda escoita, Moaña está en loita”.

La alcaldesa, Leticia Santos, agradeció estar en esta “lucha que es, y para que nadie se despiste, la defensa de una atención primaria digna en nuestra villa, porque tenemos derecho a ella con médicos y médicas para todos los vecinos y con las urgencias en Moaña”. Insistió en que la Mesa Local, después de la reunión con los responsables del área sanitaria, acordó seguir con estas movilizaciones, “una decisión compartida por los vecinos” para “recordar” al Sergas la falta que hacen las urgencias en la localidad y aue las devuelvan lo antes posible. Reconoció que efectivamente, se comprometieron a hacerlo “y confiamos en la palabra de que lo harán, pero seguiremos para recordar la importancia de este servicio en la villa, no hay otro motivo o cuestión -en alusión a las crítica sdel PP de politizar las concentraciones-. Seguiremos aquí hasta que un domingo encontremos la puerta del centro de salud abierta”. Los vecinos volvieron a corear “Urxencias xa”.

Sin alusión a la renuncia de Concha Trigo

No hubo ninguna alusión a la renuncia de la portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade, Concha Trigo, en cuyo lugar habló Gabriel Ferral. Leticia Santos señaló que “Moaña no tira la toalla, sigue luchando por una atención sanitaria digna y no pasará por menos, ni a renunciar a la atención consolidada antes de la pandemia, que fue el motivo de estas movilizaciones y hasta que queden cubiertas las vacantes de médicos en septiembre, en el turno de tarde y resueltas las urgencias”. Pidió que los responsables sanitarios cumplan “ las promesas que nos hicieron”.

Gabriel Ferral criticó que el portavoz del PP, Vicente Verdeal, epiense que las concentraciones ya no tengan sentido, después del plan de actuaciones anunciado por Sanidad, “y dijo que él pensaba que sí que había que estar y ” tenemos que ponernos firmes, porque las promesas se las lleva el viento, además de que no tienen fecha”. Agradeció a los presentes que se movilicen “para demostrar que no estamos de acuerdo con lo que nos dijeron”, lo que provocó que los vecinos corearan “Coa nosa saúde non se xoga” y animó a los dirigentes del Concello a que sigan ayudando “porque no veo ni al BNG ni al PSOE como quieren hacer parecer de que están aquí por conveniencia para coger votos. Si quieren coger votos los que lo dicen, que vengan y den propuestas concretas”.