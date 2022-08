La miel de García Lorca llega a Moaña

Tras la Feira do Mel de Moaña, que ayer se celebró en la Praza do Concello, hay un trabajo de todo el año de los apicultores de O Morrazo que forman la delegación de la Asociación Galega de Apicultores (AGA) en esta península. Al frente está José María Bello, productor, especialista en la lucha contra las velutinas ,y desde marzo, tesorero de AGA.

Ayer, junto a otros compañeros, trabajó peor también disfrutó con esta afición por la miel, atendiendo y ofreciendo queso con miel para degustar a las decenas de personas que, durante todo el día, se pasaron por el recinto en donde se instalaron 17 puestos de productores y otro de Bico do xeado, que acudió por primera vez con sus helados ecológicos y su puesto con diseño de carro de bueyes.

La actriz moañesa María Salgueiro fue la homenajeada con el lote de miel en esta IV edición de la feria, y ella lo agradeció recordando a García Lorca y su poema “El canto de la miel” cuyas estrofas tradujo al gallego: “... A colmea é unha estrela casta/ Pozo de ámbar que alimenta o ritmo/ das abellas. Seno dos campos/ temoroso de aromas e zumbidos. /

O mel é a epopea do amor,/A materialidade do infinito./ Alma e sangue doente das flores / condensada a través de outro espírito.

Así o mel do home é a poesía/ que mana do seu peito dorido, / dun panal coa cera do recordo/ formada pola abella do íntimo. ..”

Enel concurso degustación, los apicultores de Lalín volvieron a demostrar su dominio. “Mel de Liñares” se llevó el galardón a la mejor miel clara; y María Teresa Castro, de Rairiz de Veiga, en Ourense, el galardón en miel oscura.

La feria fue centro también para el humor con el espectáculo de teatro de rúa de “Aghripina e Modesta” y para la música con la actuación de Retrouso de Cela.