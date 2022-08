Vecinos de Moaña volverán hoy a concentrarse a las 11:30 horas ante la Casa do Mar, liderados por la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, y tras la sorpresiva marcha de Concha Trigo que dimitió como portavoz de la Plataforma da Sanidade, pero sin ninguna comunicación oficial más de lo que dijo en la última protesta de que sería su última intervención y, posteriormente, a este medio, de que se iba para dar un relevo y que la plataforma siguiera con la independencia de las fuerzas públicas, que es como debe de funcionar.

La marcha de Trigo se produjo después de la participación del gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente; y de la directora de Atención Primaria, Reyes Díaz, en la Mesa Local da Sanidade, a instancias del portavoz del PP, Vicente Verdeal, en la que anunció un plan de mejoras en Moaña, como que se iba a adaptar la Casa do Mar para el regreso de las urgencias y que el turno de tarde pasaría a estar dotado con 5 médicos en octubre. Pese a ello, la Mesa decidió seguir con las concentraciones, aunque bajando el tono, y mientras las urgencias no volvieran. Para Verdeal, las concentraciones ya no tienen sentido “sólo para autobombo del BNG y manejar la sanidad contra el gobierno de la Xunta” y cree que la marcha de Trigo se debió a distintas maneras de ver la situación. Recuerda que la alcaldesa mostró disconformidad por que Puente acudiera a Moaña invitado por él y, sin embargo, Trigo aceptó que fuera a informar de los avances.

Falta por confirmar ahora quién ocupará el cargo de portavoz de la Plataforma, aunque hay quien apunta a María Magariños. En otras concentraciones, cuando Trigo no podía acudir, intervenía Gabriel Ferral.