Rodeira presenta problemas de movilidad en un paseo destrozado en las rampas de acceso

La playa urbana de Rodeira se hace vieja. Las maderas que aguanta en paseo y dan acceso al arenal se encuentran cada vez en pero estado. Ya faltan algunas y las quejas sobre la accesibilidad al arenal para personas con movilidad reducida aumentan. El grupo municipal del PP se hace eco de esta circunstancia y comenta que los accesos ,pasarela y paseo de Rodeira están en muy malas condiciones. Asegura que faltan tablones, tornillos que sobresalen, tablones sueltos o en gran parte podridos y rotos. Esta formación política lo achaca a problemas de mantenimiento, de los que responsabiliza a la desidia del gobierno de Cangas. Comenta que el encuentro entre la rampa de madera y el arenal es un salto de 20 a 30 centímetros que imposibilita la movilidad.

Desde el PP se urgen al gobierno a una rápida actuación de reparación de estos accesos, unos trabajos que no suponen una gran inversión de dinero (reposición de tablones, revisión de tornillería y enrasado del arenal con estas plataformas). El concejal y portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Soliño, afirma que se trata de un ejemplo claro de abandono del pueblo, donde con pequeñas actuaciones se podía resolver la mala imagen y los problemas de accesibilidad que se generan.

Por otra parte, los vertidos a las playas de Cangas continúan. Fue el motivo por el que se cerrara la playa de Areacova al baño, pero aún así se siguen sucediendo en Pinténs y en San Cibrán. Ayer, los vecinos de Pinténs alertaba de la presencia de vertidos de residuos fecales en la playa del mismo nombre y el Partido Popular hacía lo propio con los de San Cibrán.

El líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, toma a broma la excusa ofrecida por el Concello de Cangas de que fue un “tapón” en la red de saneamiento lo que provocó a principios de semana otro vertido de residuos de fecales en la playa de San Cibrán. Asegura que lo del tapón se está convirtiendo en un número uno del verano, con música de Mariano Abalo interpretada por la alcaldesa Victoria Portas. “Es la gran sorpresa de las fiestas del Cristo”, ironiza el exalcalde. Y es que insiste y aporta documentación gráfica de que el vertido continúa en San Cibrán, en la desembocadura del río Orxas, donde es habitual que suceda este fenómeno denunciado mil veces y que en su día se culpó a vecinos que sus casas no están conectadas a la red. La versión que ofrece el Concello y la empresa concesionaria del servicio integral del agua es que se hizo un “tapón” en la tubería de saneamiento que hizo desbordar el aliviadero de aguas pluviales y residuales, en este tramo sin red separativa, Como consecuencia de ello, restos de excrementos toallitas y desechables y papel higiénico salieron a flote en este tramo de cauce. El gobierno local no consideró necesario desalojar la playa. El Concello movilizó incluso a la Policía Local.

Este año, de momento, no hubo problemas con el río Saiñas ni con el Bouzós. No se localizaron vertidos en la playa de Rodeira como el año pasado. Los vertidos siguen siendo una incógnita por resolver. Nunca se ofreció una explicación clara de una situación que se repite todos los veranos, también en invierno. Porque en San Cibrán tiene habido casos de vertidos en esa época de año.

El PP anunció una moción para resolver el problema de los vertidos, que también se daban en la época en la que gobernaba Cangas. La imagen de playas cerradas por vertidos de fecales no es buena para el turismo ni para las banderas azules.

Quejas en Vilariño por el abandono del arenal

Vecinos de Vilariño se quejaban ayer de la dejadez del Concello de Cangas con respecto a la playa. Recuerdan que se trata de una playa eminentemente familiar, llena de niños y personas mayores que deben enfrentarse a diario con la suciedad de una playa repleta de restos de algas, con la presencia de perros, a pesar de que están prohibidos. En todo este tiempo el Concello no puso un cartel donde dejara claro que no podían entrar los perros. Afirman que los bañistas están constantemente en peligro porque las canoas, kayaks, tablas de paddle surf y kitesurf campan a sus anchas. “No hay zonas acotadas o si las hay se las saltan. Después de haber escrito a la Alcaldía y a la Consellería de Turismo y no recibir una respuesta, optamos por hacer una denuncia pública de esta situación. Solo pedimos más limpieza y seguridad”, afirman.