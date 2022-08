Pescadores de recreo de Moaña sacan las cañas a la calle

Con sus cañas en alto y luciendo camisetas fluorescentes reivindicativas con el lema “Moaña é a caña”, unos 200 pescadores de recreo se concentraron, ayer por la tarde, en el muelle de A Mosqueira para recordar a Portos que siguen ahí, reclamando que se les permita volver a echar sus cañas en los muelles, sin necesidad de implicar al Concello en la firma de un convenio que califican de “absurdo”. En apoyo al colectivo acudió la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), con Rodrigo Currás, edil de Mobilidade, y un representante del sector bateeiro que está de acuerdo en que los pescadores vuelvan a los muelles.

El colectivo insistió en que no entienden por qué Portos no autoriza directamente la pesca de recreo en Moaña cuando tienen un acuerdo con los bateeiros, que son los que desarrollan la actividad económica en el muelle, y, sin embargo, la supedita a que el Concello firme ese convenio marco, que elaboró a nivel gallego para los municipios que quieran ampliar las zonas de pesca en los muelles, por el que tendría que asumir el control y la vigilancia de los mismos. los pescadores aseguran que es absurdo porque las instalaciones portuarias no son competencia de los concellos.

El portavoz del colectivo Francisco Rodríguez Álves recuerda que a ese acuerdo con los bateeiros se llegó después de una reunión con la conselleira de Mar, Rosa Quintana, cuando hace un año se publicó el decreto para regular esta pesca que la permitió en 107 de los 122 puertos autonómicos, pero la prohibió en los 15 restantes, entre ellos los tres del casco urbano moañés -A Mosqueira, O Con y muelle de pasajeros- que eran los más utilizados por los aficionados. En esa reunión, la conselleira les dijo que la vía para recuperar los muelles era la del acuerdo con el sector profesional, en este caso los bateeiros, y así lo hicieron, incluso ella ponía de ejemplo a Moaña en el conflicto que generó el decreto a nivel gallego.

Pero eso no se tradujo después en el período de alegaciones para que Portos incluyera estos muelles en la autorización directa, que extendió a cuatro más, pero ninguno de O Morrazo. Los pescadores aseguran que, con el acuerdo con los bateeiros, que les permiten pescar de 15:00 a 06: 00 horas para no interferir en su trabajo y que establece cumplir con unas condiciones como no subir a los barcos, ni manipular cabos, así como aparcar fuera del recinto portuario, y con la declaración responsable y el seguro de responsabilidad, ya se podría permitir la pesca. Pero ellos están dispuestos a ir a más y dicen que aparte de la licencia de pesca actual, estarían de acuerdo en que Portos les cobre una licencia exclusiva para esta actividad, a un precio razonable.

La alcaldesa de Moaña, que ha solicitado una reunión con la presidenta de Portos, Susana Lenguas; y la conselleira de Mar, Rosa Quintana, en la que esté el colectivo, les trasladó el escrito remitido esta misma semana a Portos en el que pide que se autorice la pesca en las zonas y horarios en los que hay acuerdo con el sector profesional, como es el caso de Moaña. En el escrito vuelve a rechazar la firma del convenio que califica de “innecesario”, precisamente por ese acuerdo con los bateeiros; e “inasumible” por falta de competencias del Concello en los muelles y de medios propios para la vigilancia.