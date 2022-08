Moaña, epicentro de la petanca.

Ahí las vemos, compitiendo a la petanca, contra duros hombres como los del equipo Os Cuñados, el más médiático con sus camisetas del Barça. Están en uno de los dos campos de Moaña en donde este fin de semana se desarrolla el I Torneo de Verán de Petanca Concello de Moaña, con 24 equipos. ¡Y muchos de ellos de mujeres! Hoy se verá quién gana.

Victoria Portas quiere seguir

Para ser honestos, no creíamos que Victoria Portas tuviera ánimo de continuar en política en Cangas. Por momentos pensamos que era una etapa que iba a cerrar y que ACE iba a apostar por alguien más de casa para enfrentarse a los demás partidos políticos en las próximas elecciones municipales. Pero no, ella parece con ganas de continuar y ACE está dispuesta a apoyarla. Había aparecido en esta formación política como un mirlo blanco que traía debajo del brazo Mariano Abalo, hombre que por alguna razón quieren ahora ocupar un lugar secundario, cuando hubiésemos jurado que no le daba la espalda a encabezar una lista, que no se iría sin ser alcalde de Cangas. Equivocados estábamos, o no, que diría otro Mariano, Rajoy de apellido.

Vertidos, que la culpa no sea del cha,cha, cha

Por favor que nos arreglen de una vez eso de los vertidos, que todos los años pasa igual. Ya se está convirtiendo en una mala costumbre de todos los veranos. ¿Tan difícil será realizar un estudio pormenorizado y averiguar de una vez por todas el origen de los vertidos, más allá de tapones y otras canciones de verano.? Por favor, que la culpa no se del Cha, cha, cha.