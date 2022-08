Carro recuerda que un año después siguen sin funcionar los dos puntos de recarga eléctrica

El concejal independiente de Moaña por XM, Javier Carro, vuelve a poner entre la espada y la pared al concejal de Mobilidade, Rodrigo Currás, en esta ocasión por los puntos de recarga para vehículos eléctricos, que un año después siguen sin funcionar. Asegura que en noviembre del 2021, Currás anunciaba la colocacion de estos dos puntos de recarga eléctrica y Moaña sigue aguardando por ese atractivo turístico tal como lo defendia el edil.

“No debemos olvidarnos que tiene una dedicación parcial económica y sigue empeñado en despilfarrar el dinero público, una y otra vez, como nos tiene acostumbrados ya durante toda esta legislatura”, señala Carro . Insiste en que casi un año desde sus comentarios y colocacion, estos dos cargadores siguen inactivos, en lo que califica “de otra chapuza de un partido del gobierno como es el PSOE ,ya que cuando pueda usarse incluso la garantía estará rematada con la consiguiente merma del dinero público usado de una forma negligente como ya nos tiene acostumbrados este concejal” .

Ahora bien, añade, seguramente el edil echará la culpa a la secretaria , a la tesorera o a la interventora porque no le redactan la Ordenanza como dice la ley , “pero lo que no sabe Rodrigo Currás es algo que se dice o decía en nuestra época de parvulario de que no se debe de poner o carro delante de los bueyes” .

Entiende Carro que a este concejal como a su jefa “solo le preocupa cobrar a fin de mes ya que chapuza tras chapuza y despilfarro tras despilfarro no es capaz de hacer algo por el pueblo y solo hace salir en fotos y no sabe hacer su trabajo como es la accesibilidad y la movilidad de nuestro pueblo , ya que su gestión al frente de estas concejalías es nefasta” .

Desde XM piden al concejal que asuma sus responsabilidades al frente de las áreas y lleve a cabo su trabajo por el que percibe un salario más que digno para sus días de trabajo para los vecinos de Moaña y deje de malagastar dinero público de todos vecin@s y de engañarles con proyectos y anteproyectos sin sentido”.