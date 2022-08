Quizás ahora me estés leyendo...

El mundo está lleno de lugares especiales. Puede que la naturaleza los haya moldeado con el tiempo, o que haya sido la injerencia de la mano del hombre quien los haya imbuido de algo traumático, pero lo cierto, es que están ahí. Aguardando a que los visitemos o a ser descubiertos.

Seguramente conozcas alguno de esos lugares. Parajes naturales que por el día son hermosos, pero a la noche, de algún modo, se vuelven siniestros. Puede ser la orilla de un río en la que por las tardes paseas con tu perro. Ese mismo lugar, cuando se pone el sol, te eriza el vello. Pueden ser los pilares de un puente junto al mar, un bosque, la cima de una montaña, o un apacible cementerio. No tenemos forma de describirlos, por eso nos limitamos a dejarlo en suspenso.

—Hay lugares… — decimos y guardamos silencio, pues por más que tratemos de explicarle a la otra persona lo que nos produce tal o cual paraje, sabemos que no entenderá lo que le estamos diciendo.

Antes de escribir este artículo, quería verlo con mis propios ojos. Saber si podía erizárseme el vello. Y lo hizo.

¿Recuerdas la última noche con niebla? Esa fue la noche que, a solas, con una linterna y una navaja en el bolsillo de mis vaqueros, recorrí de madrugada el paraje de Cotorredondo y el Lago Castiñeiras.

La humedad me calaba los huesos. Hacía frío, no había luna y en cierto momento, pude sentir que alguien controlaba mis movimientos. Dos ojos brillaban en la oscuridad. Los ojos de un jabalí que, en silencio, se alejó al trote cochinero al comprobar que yo no suponía ningún riesgo.

A solas, me sentí ligeramente inquieto. Esa misma tarde había investigado en la hemeroteca. En mi memoria todavía recientes, los artículos sobre los crímenes cometidos en aquel mismo lugar.

Quizás sugestionado por la oscuridad, la niebla y el silencio, el Lago Castiñeiras, que por el día me ha resultado siempre un lugar acogedor, se me antojó de pronto como un paraje hostil, envuelto en el misterio, que ocultaba en su interior, víctimas de otro tiempo.

Una de esas víctimas podría ser María Veras Fernández.

En febrero de 1963, María tenía treinta y cuatro años y estaba casada. Vecina de Lugar de Miñán, en Marín, un día, regresando de su trabajo como lechera a través de los Montes de Cotorredondo, su rastro se esfumó. María no llegó a casa.

Eran tiempos precarios, pero la colaboración ciudadana funcionaba. Los agentes de la Guardia Civil, ayudados por toda la parroquia, establecían un dispositivo de búsqueda por la zona y finalmente, el cuerpo sin vida de María aparecía en el paraje de Cotorredondo.

Las pesquisas terminarían por derivar la investigación hasta un joven de veinte años vecino de Marín. Su nombre, Rogelio Piñeiro Novegil. La prensa de la época, lo calificó, sin tapujos, como un “muchacho anormal”, que en el momento de la detención se confesó autor de los hechos. A Rogelio se le incautaron un puñal y tres mil pesetas producto del robo.

A consecuencia del asesinato, en 1964 se producía el juicio. En él, los agravantes de alevosía y concurrencia de un delito de robo, hacían caer sobre Rogelio la máxima pena. Era condenado a muerte. Su ejecución, se llevaría a cabo mediante el método de la cicuta.

En agosto de 1965, sin embargo, y atendiendo a los recursos presentados en base a las taras mentales del reo, en el Boletín Oficial del Estado, se publicaba el indulto a la pena de muerte, y la conmuta de este por treinta años de prisión. Todo ello refrendado por el por entonces jefe del Estado; Francisco Franco.

El siguiente caso al que me llevó la búsqueda en la hemeroteca, fue el que de verdad me erizó el vello aquella noche junto al Lago Castiñeiras. Es un caso que, si peinas canas, o si eres de Marín, seguramente recuerdas.

Mayo de 1988. La Unión Soviética comienza a retirar sus tropas de Afganistán, el teletexto llega a TVE, Tino Casal lo peta con “Eloise”, y el Celta de Maté, Pichi Lucas y Baltazar termina séptimo en la liga. El 30 de mayo de dicho año, Yasmina, de diecisiete años, y vecina de la parroquia de O Seixo, salía temprano de casa para acudir a su trabajo, en un supermercado de Pontevedra. Cada día cogía el autobús y llegaba puntual. Esa mañana, sin embargo, su tía, que trabajaba en el mismo supermercado, se extrañó de que no apareciera. Yasmina era formal y cumplidora, por eso saltaron las alarmas en su cabeza.

Tras denunciar ante la policía la desaparición, se estableció el dispositivo de búsqueda y a la vez, se iniciaron las gestiones policiales. Uno de los primeros detalles que se averiguó, fue que un conocido de Yasmina, de nombre Celso, la recogió en la carretera al verla haciendo autostop. Según manifestó Celso, de profesión camarero, él la llevó hasta Marín, pues era allí donde trabajaba, y ya no la volvió a ver.

Como en la mayoría de estos casos, las sospechas se centraron en la última persona que había visto con vida a la desaparecida. Celso fue investigado. Se le tomó manifestación en diversas ocasiones, y se contrastaron sus datos. Las pruebas, meramente circunstanciales, así como una coartada sólida, lo descartaron como posible autor de la desaparición.

Pasaron los días, las semanas. La familia de Yasmina ponía todo de su parte para que la noticia obtuviese relevancia y la colaboración necesaria. La noticia estaba en boca de toda España. La policía comenzó a recibir llamadas informando que se había visto a Yasmina en diversas localizaciones, una de ellas en Valencia. Marín y la parroquia de Seixo, veían con dolor como junio y julio pasaban sin tener noticias de la joven. Entonces llegó agosto.

El día 26, un hombre que paseaba por las inmediaciones del Lago Castiñeiras, encontraba de forma casual, tras unos arbustos, unos restos humanos en avanzado estado de descomposición. La prensa de la época, más cruda por entonces, se hacía eco de que el cuerpo estaba prácticamente en los huesos. Los animales se había comido el resto. Desplazada al lugar la policía, encontraba la documentación y los efectos personales de Yasmina Soto-Quiroga.

Tres meses después de haber desaparecido aquella mañana de camino al trabajo, su cuerpo aparecía en un lugar que para nada era de difícil acceso, pues estaba próximo a un sendero.

La autopsia revelaría que la joven recibió diecisiete puñaladas. Así mismo, presentaba contusiones en los huesos de la cara. El tiempo transcurrido desde el asesinato de la joven hasta el hallazgo, jugó en contra de los forenses y les privó de averiguar más datos que pudieran ayudar a esclarecer la identidad de quién la había asesinado. La familia llegó a contratar un detective privado, sin embargo, todas las pesquisas conducían siempre a un callejón sin salida.

Dos crímenes separados en el tiempo por algo más de veinte años, pero no así en el espacio. Yasmina apareció no demasiado lejos de donde Rogelio Piñeiro mató en 1963 a María Veras.

Recordándolas a ambas esa noche, regresé al coche caminando a través de los árboles entre la niebla. Una incomodidad me acompañó incluso mientras conducía por la pista forestal de vuelta a la carretera. Tal es la energía que por la noche desprenden los montes de Cotorredondo y el Lago Castiñeiras.

El próximo 26 de agosto se cumplirán treinta y cuatro años desde que se localizó el cuerpo de Yasmina. Treinta y cuatro años de dolor para su familia. Treinta y cuatro años hace que Yasmina guarda silencio. Solo dos personas saben quién la mató. Una es ella, la otra, es su asesino. El mismo que ha permanecido impune todo este tiempo, ignorante quizás de que, como decía Máximo Décimo en Gladiator, “Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad”.

Que un crimen quedé sin juzgar en los tribunales, no quiere decir que no tenga consecuencias en algún otro momento de nuestra existencia. La justicia, es más que togas y magistrados frunciendo el ceño. La justicia Verdadera, nos alcanza quizás, aún cuando ya hemos muerto.

Esto se lo digo al asesino de Yasmina. A ese que la apuñaló diecisiete veces y abandonó en el monte su cuerpo. Te lo digo a ti, sí, porque al fin y al cabo, si sigues vivo, quizás ahora me estés leyendo…