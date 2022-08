ACE formaliza la separación de EU en un encuentro en Coiro liderado por Victoria Portas

Alternativa Canguesa de Esquerdas, (ACE) formación política, fundada paralelamente a la coalición política que gobierno Cangas bajo las mismas siglas, enseñó ayer sus cartas en el Muiño de Fausto. Aprovechó una comida de confraternidad en el citado entorno natural en un intento de mostrar músculo de cara a las elecciones municipales del próximo año. Quiso demostrar que no solo estaba Mariano Abalo detrás de este partido político, al que no se nombra ni en la nota oficial y que no intervino en el acto con ningún discurso. También quedó claro que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, tiene la intención de continuar en esta formación política en cuya fundación notarial están presentes también dos miembros de Esquerda Unida, entre ellos la concejala Aurora Prieto. El acto también sirvió para formalizar y oficializar la ruptura con Esquerda Unida. Como asegura el portavoz de ACE, Xurxo González, ni tan siquiera fue invitada al acto, después de que en varias ocasiones sus miembros manifestaran su propósito de descolgarse de este proyecto. Así que no fue una simple comida de confraternidad la celebrada por ACE en el Muiño de Fausto, fue también una declaración de intenciones, un enseñar las cartas que interesan y esconder otras.

El discurso de la alcaldesa Victoria Portas fue repetitivo, enmarcado en esa política de distinguir la izquierda que ellos representan de aquella que se alía con el PP en la oposición municipal, que entre ambas formaciones impiden la aprobación de unos presupuestos municipales. La regidora manifestó que “ACE vuelve a representar la garantía de un gobierno de izquierdas peor más fuerte y más unido para hacer frente a una derecha cada día más tenebrosa y que no duda e llevarse por delante las mejoras que Cangas necesita apoyándose en los once votos que suman PP y PSOE para impedir que se puedan invertir 3,3 millones de euros, estrangulando la aprobación de los presupuestos y las modificaciones de crédito. Pero a pesar de esto saldremos adelante pues si conseguimos rebajar la deuda de 15 a 4 millones de euros, salir del Plan de Ajuste que nos asfixia y ahora nos permite hacer inversiones, si conseguimos una subvención cercana a los 3 millones de euros para la renovación del alumbrado exterior, si sacamos adelante el Plan Concellos, entre otros logros en materia de emergencia social, acabaremos demostrando que con una mayor unidad y voluntad conseguiremos finalizar con las traiciones y dejar claro que Cangas no se vende y que podremos al Concello en e lugar que se merece y teniendo como meta defender y garantizar los derechos de los más desfavorecidos”. Finalizó con una defensa de la recuperación de los intereses públicos para promover un servicio eficaz y que llegue a todos los vecino, se comprometió la constitución de una empresa pública y realizó un llamamiento a la unidad de la izquerda para frenar de la derecha “que son garantía de intereses partidistas y no del pueblo”. También intervino el joven universitario Brais Pazó, que puso de manifiesto el firme convencimiento de que la juventud pronto liderará un movimiento de cambio social, “porque los jóvenes no vamos a permitir que el gran capital destruya el planeta”. En el comunicado oficial no aparece que interviniera Mariano Abalo, el primer teniente de alcalde y uno de los líderes de ACE. Un lío de siglas que se originó hace casi cuatro anos Xurxo González explicaba ayer que la comida de confraternidad es un paso previo a la apertura del plazo para presentar candidaturas a la dirección de ACE, como partido político. que en breve se dará a conocer la convocatoria de la asamblea y que nada hay decidido sobre si estas son las siglas bajo las que se presentarán a las elecciones municipales. de 2023. Quiso recordar que ACE como partido político nace de forma paralela a la coalición. De hecho, la primera intención de hace ya casi cuatro años fue presentarse así a las elecciones y no bajo ACE como coalición de los partidos: Podemos, Esquerda Unida y Anova. Pero hubo problemas con las siglas en el Ministerio de Interior al coincidir con otras y obligaba a un proceso de cambio de estatutos que hacía temer que no se llegara a tiempo, de ahí que se optarse al final por ACE como coalición, no como esa fuerza local en la que se entra de manera voluntaria y personal.