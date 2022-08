El PSOE: “La adjudicación del Plan Concellos es un acto nulo”

Después s de tanto esperar por informes que no llegan, después de que el anterior secretario municipal se marchó sin realizar el que solicitaban PP y PSOE respecto a qué organismo es competente para aprobar la obras a incluir en el Plan Concellos: el pleno municipal o la junta de gobierno y después de que se reiterara en varias ocasiones la petición, presentando el gobierno local solo un informe realizado por los abogados del Concello, que no entran en el fondo del asunto, el PSOE solicitó ayer que se inicie un procedimiento de revisión de oficio de actos nulos. Es respecto a la resolución del 25 de febrero de 2022 de la junta de gobierno de Cangas por el que se aprueba de forma favorable la propuesta de la alcaldía de aprobación de los proyectos y solicitud de ayuda a la Diputación de Pontevedra con cargo al Plan Concellos 2022 Línea-1 Investimentos, en aplicación de diferentes fundamento jurídicos.

En este sentido, el PSOE, a través de su portavoz, Eugenio González, señala que el artículo 47.1 letra b de la Lei 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que “los actos de las administraciones pública son nulos de pleno derecho en los caso en que s sean dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de materia o de territorio”. Según en carácter genera la aprobación de los proyectos corresponden al órgano de contratación, conforme lo señalado por el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públicos, salvo que se dicha competencia esté específicamente atribuida al otro órgano por una norma jurídica.

“Además, si nos encontramos dentro del ámbito local, debemos añadir la aplicación de la Disposición Adicional 2ª de la LSCP. en la que establece: 1 corresponde a los alcaldes y a los presidentes de las Entidades Locales las competencia como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, os de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea supero a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de toda sus anualidades no supere el porcentaje indicado... Corresponde al pleno la competencia como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la entidad local, conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a las que se refiere el artículo 121 de esta ley”

También hacen referencia los socialistas a que el artículo 231 de la LCSP establece una excepción a la citada norma general, al señalar “salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica” se debe acudir a la normativa local aplicable.

En conclusión, el artículo 22 de la L.B.R.L. establece como órgano competente para la aprobación de proyectos en caso de no estar contemplado en los presupuestos al pleno de la corporación de conformidad con la habilitación establecida. El PSOE establece que teniendo en cuanta que la normativa aplicable al asunto estima competente para la aprobación de los poyectos en el ámbito local al pleno de la corporación municipal y que dicha aprobación se produce por un órgano carente de competencia: la junta de gobierno, entendemos que la resolución es nula de pleno derecho.

El portavoz socialista presentó la citada solicitud de revisión de oficios de actos nulos ayer en el registro municipal.