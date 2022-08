El conde Lecquio vuelve a Bueu.

En el Concello de Cangas hay maniobras orquestales en la oscuridad. La alcaldesa Victoria Portas ordenó no hace mucho a la Policía Local que fuera hasta el consistorio, donde, en la planta alta, se veía luz a las 23.00 horas. Cuando llegaron los agentes, la luz ya estaba apagada y no vieron salir a nadie. La regidora no lo dice abiertamente, pero en su fuero interno le hubiese gustado “cazar” al portavoz socialista Eugenio González en el consistorio de noche. Nos comentan que era un hombre el que estaba en el concello a esas horas y que era concejal y que era del gobierno. Hasta ahí podemos leer.

CISNE, QUE NO CISNEROS

En un alarde sin precedentes, pusimos que uno de los dias del club del Frigoríficos de O Morrazo era el encuentro que se disputaba contra el Cisneros. Fueron muchos los que llamaron alarmados a terceras personas ante semejante sacrilegio balonmanístico. Y lo es porque el Cisneros es un club de rugby, que aunque juegue a la mano, nada tiene que ver con el balonmano. En fin, para aquellos que no se equivocan y son infalibles, decirles que es cuando fuega el CISNE cuando es día del club. Otro día nos daremos latigazos.

EL CONDE LEQUIO VUELVE A BUEU

Con su mujer María Palacios y acompañado por un grupo de amigos, entre los que se esperaba también a Carlota Corredera, ayer acudieron con su cita del verano en el restaurante Peixoto, en Beluso, en donde disfrutaron de buenos mariscos y grandes vistas