Con un lleno de público en el palco de música de la alameda, Moaña comenzó ayer otro final de semana cargado de actividades. Lo hizo con el Festival de habaneras, que organizó el Concello con las agrupaciones (Orfeón Moaña, Coral Moañesa, Chorima, Vento Mareiro Forza 5, Coro Samertolaméu, Coral San Pedro de Domaio, Coro Ondas da Ría y Amigos da Farra). La programación sigue hoy con el Festival Mitic, en su versión minimal, que también se celebra en el paseo marítimo (22:00 horas). Se trata de un espectáculo de versiones de canciones clásicas y bandas sonoras., con una puesta en escena es llamativa con la gaita que se ilumina en la oscuridad con luces led.

El sábado (21:00 h., palco) la Banda Airiños do Morrazo ofrece el concierto Reencontros, con músicos y exmúsicos, por primera vez en muchos años.. Y el domingo se celebra la IV Feira do Mel en los Xardíns do Concello, organizada por la Asociación Galega de Apicultura (Aga) y Concello. El recinto se abre a las 11:00, hay un obradoiro infantil y entre 12:00 y 13:00 teatro de rúa con Aghripina y Modesta que van a comprar a la feria y que volverán de18:30 a 20:00. El regalo de miel este año es para la actriz María Salgueiro. A las 14:00 hay sorteo de productos y a las 17:00 monicreques y obradoiro “O fogar das abellas” . El concurso degustación de miel será a las 18:00 tras lo cual hay merienda saludable para niños y reabre el obradoiro. La feria concluye con la actuación de Retrouso de Cela (19:30 horas) y sorteo (20:30).

Para los amantes a la petanca, desde hoy y hasta el domingo se celebra el I Torneo de Moaña, en Seara y Meira, con 24 equipos procedentes de Bembrive, Teis, Valladares, Bueu, Marín, Cangas y los restantes de Meira, Domaio y Moaña.