Habelas hainas y en el mar toda ayuda es poca.

Esta enorme ristra de ajos está en un barco de Bueu y no se trata de que sus tripulantes tengan pesado hacer una “allada” para acompañar a su pesca. Ya se sabe que aunque no se crea ni en bruja ni en meigas, habelas hainas y un poco de protección extra en el mar nunca viene mal. Una imagen que a más de un turista de secano le ha llamado la atención.

La visita acostumbrada al muelle de Aldán

Que hay en Aldán costumbre de ir al muelle, pero no a pasear, que es afición saludable y recomendable para todos, sino en coche. Lo hacen con nocturnidad y alevosía, confiados en encontrar compañía para gozar de un buen vino, una tapa y alguna cena. Por eso hay más coches de noche que de día. Y quienes recorren esos pagos son gentes de toda condición, también de la política y de otras tareas incómodas. Decir, también, que ya no están el yate de Amancio Ortega, otra de las tradiciones del verano de Aldán, que tiene otros aires.

Los misterios de Concha

Nace aquí una nueva serie, no es televisiva, pero sí que tendrá muchos seguidores. Es la de Concha Trigo, hasta ayer o hasta el domingo, quién sabe cuándo, era la portavoz de la Plataforma pola Defensa da Sanidade de Moaña y que ha dejado el cargo no se sabe por qué extraña razón. Por eso que la historia de Concha tiene todos los ingredientes para una serie con muchos seguidores, sobre todo en tre los de la vida política de Moaña. ¿Qué será de Concha?, ¿quién sustituirá en el cargo a Concha? ¿Qué pasó con Leticia Santos y Concha cuando cantaban juntas en las concentraciones? No se pierdan el nuevo capítulo.