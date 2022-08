Portos firma un convenio con Laracha para permitir la pesca de recreo y negocia con Bueu

Portos de Galicia no da por perdida la batalla con los Concellos con puertos autonómicos para que firmen el convenio de colaboración que les ofreció la entidad que preside Susana Lenguas, para que los pescadores de recreo puedan echar sus cañas en estos muelles. Ayer mismo, Lenguas firmaba con el alcalde de Laracha, en A Coruña, un convenio para el control de la pesca recreativa en el municipio, que permite ampliar los horarios y las zonas autorizadas en el puerto de Caión. Recuerda Portos que otros concellos ya firmaron este convenio como los de Ribeira, Malpica, Cervo, Porto do Son o Muros, que permiten establecer un control y vigilancia por parte de los gobiernos locales sobre una pesca de recreo que desde Portos se defiende que únicamente es de ocio de los vecinos y ajena, por completo, a la actividad portuaria.

En O Morrazo, Portos no ha conseguido firmar, por el momento, ningún convenio, si bien ayer señalaba que estaba en diálogo con el Concello de Bueu para un acuerdo definitivo después de la última reunión mantenida entre la presidenta y el alcalde, Félix Juncal. Cosa diferente ocurre con el Concello de Moaña, cuya alcaldesa, Leticia Santos, ya declinó la firma por entender que esta vigilancia no es competencia del Concello, además de que no dispone de los medios humanos y materiales para llevarla a cabo. Recuerda que la pesca se desarrolla en horario nocturno en los muelles y tendría que llevarla a cabo la Policía Local.

Precisamente, este mismo sábado, los pescadores de recreo de Moaña han convocado una concentración o “xuntanza” , a las 19:00 horas en el muelle de A Mosqueira, con el apoyo del Concello y del sector bateeiro, para reclamar que se les deje pescar en este recinto. Aseguran que tienen el apoyo de los bateeiros, que son los que ejercen la principal actividad económica en este muelle, con los que habían llegado a un acuerdo de uso y de horario para no interferir en su trabajo. Pese a este acuerdo, Portos no excluyó a este muelle de la prohibicón y su levantamiento quedó supeditado a la firma de ese convenio por el cual los Concellos se hacen cargo de la vigilancia y control de la actividad.

Desde Portos recuerdan que los Concellos apoyaron activamente ampliar zonas, por lo que tienen en esta vía del convenio la opción para obtener respuesta sus demandas y pone como ejemplo los casos de Moaña y de Burela. Les recuerda que la herramienta para ampliar las zonas autorizadas a la pesca de recreo es la del convenio que están firmando otras administraciones locales. Entre los Concellos con los que también está dialogando, a la espera de poder firmar este convenio, además de Bueu, alude a Baiona.