La portavoz de la Plataforma pola defensa da Sanidade Pública de Moaña, Concha Trigo, anunció en la última concentración el domingo ante la Casa do Mar que sería su última intervención, algo que sorprendió a la propia alcaldesa y presidenta de la Mesa da Sanidade, Leticia Santos, y que ha propiciado todo tipo de comentarios respecto a la posible dimisión de Trigo al frente de la Plataforma. Por el momento ella no se ha decidido a confirmarlo oficialmente. Santos asegura que no ha recibido ninguna comunicación al respecto, ni en el Concello ni en el grupo de WhatsApp de la Mesa, que el domingo ella se tuvo que ir rápidamente a las regatas de traineras, y que no volvió a hablar con ella.

Respecto a posibles desavenencias por el acuerdo, adoptado en la Mesa Local de seguir con las concentraciones aunque rebajando el tono, tras el compromiso anunciado por el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, de realizar adaptaciones en la Casa do Mar para que vuelvan las urgencias y dejar el turno de tarde con cinco médicos, la alcaldesa asegura que en esa reunión, Concha Trigo dio su postura personal, que no le había dado tiempo a reunir a la Plataforma ya que se había convocado de urgencia, pero que hizo consultas por WhatsApp y la mayoría fueron a favor de seguir con las concentraciones.