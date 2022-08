Los colchones permanecen semanas en Balea a la espera de que Urbaser los retire

La recogida de basura en Cangas no mejora. La concesionaria de este servicio que está mancomunado, Urbaser, sigue sin satisfacer a los vecinos de este municipio y también a las autoridades locales. Su pasado en Cangas no lo mejora y deja quejas y denuncias por parte de la población. La última, la de vecinos de Outeiro-Balea. La queja de varias semanas ante la empresa y el gobierno local se tradujo en denuncia oficial. En ella se relata que llevan varias semanas con colchones pegados a la puerta de su casa, en los contenedores de la calle Outeiro-cruce con Fonte do Sapo. También denuncian que hay otros colchones sin recoger en las inmediaciones del único parque infantil que hay en la zona. La moradora de la casa en la que hay un contenedor con colchones, comentaba ayer que llevan hay ya cuatro semanas y los del parque mes y medio. En la denuncia solicita que acuda la alcaldesa Victoria Portas y el concejal encargado de la recogida de basura a comprobar “como estamos de abandonados en Outeiro. Los que vienen a recoger la basura dejan todo hecho un estercolero a lado de los contenedores. Tendremos que dejar de pagar esta