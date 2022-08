Más de 60 perros esperan adopción en la Protectora do Morrazo

“A posta en funcionamento destas instalacións no ano 1998 foi posible grazas a iniciativa de Aurelia Soage Pérez “Lela”, como lle gustaba que a chamasen. Esta muller moañesa (17 de agosto 1941-17 de agosto de 2019) dedicou gran parte da súa vida ao coidado de animais abandonados. Fundou a Asociación Protectora de Animais do Morrazo o 19 de xuño de 1993 e coa colaboración do Concello de Moaña foi habilitando este recinto para acollelos. Foi nomeada Filla Predilecta do Concello pola iniciativa veciñal no pleno da Corporación do Concello de Moaña o 19 de maio de 2022”. Así reza, junto a una foto de Lela Soage con un perro, en la placa que ayer fue descubierta en la entrada a la Protectora, en el monte moañés de Broullón, y con la que ha culminado un programa de homenajes póstumos a la que fue fundadora de estas instalaciones. Se hizo, además, en una fecha muy especial, coincidiendo con la del aniversario de su nacimiento y también con el de su fallecimiento.

La placa en honor a Lela luce ya colocada sobre otra que marca la filosofía de este refugio: “No sedan perros en adopción para regalar. Los animales no son juguetes ni caprichos, son una vida”. Al otro lado del portalón, medio centenar de perros seguían con esa vida, con su día a día en este refugio, a la espera de poder tener una familia de adopción, junto con otros 15 que están de forma provisional en casas de acogida por tratarse de animales mayores, enfermos o recién operados. El trabajo que hay detrás del refugio es digno de todos los elogios y en el acto de ayer, en el que participaron ediles del grupo de gobierno y también de la oposición, así se remarcó. La alcaldesa, Leticia Santos, destacó la coincidencia de la fecha de descubrimiento de la placa con el la del nacimiento y fallecimiento de Lela, de la que puso en valor el trabajo realizado por ella en la defensa de los animales, en la que fue pionera en la comarca. También destacó su perseverancia que le llevó a fundar la Protectora y que hoy sigue funcionando gracias a su legado y al buen hacer de personas voluntarias que le dieron el relevo, como Laura Soliño Castiñeira, Clara Barreiro Martínez o Lorena Gago Paz, que llevan las riendas con otras personas voluntarias. Son ellas las que ahora siguen cuidando a estos animales que llegan abandonados al refugio, muchos de ellos con heridas físicas y otros psicológicas por el maltrato de sus dueños y su abandono. “Riley” ha sido el último en llegar. Apareció en A Fraga, en Moaña, en muy mal estado y en un trabajo conjunto con el Seprona, se capturó con jaula trampa, ya que no se dejaba coger. En el refugio se han juntado ahora con perros grandes que no tienen oportunidad y la otra mitad son perros con miedo que dificultan su adopción. Niña voluntaria que vende pulseras para el refugio La iniciativa de los actos de homenaje partió de la cuidadora de “Lela” en los últimos cinco años de su vida, truncada por una enfermedad. Sonia Freire Pérez estaba ayer emocionada en el acto, recordando esos años y complacida de poder haber cumplido con la promesa que le hizo de que se merecía todo este reconocimiento. Asegura que inició la gestiones sola sola peor tuvo que buscar apoyo. Y lo encontró en su vecino de toda la vida y ex concejal, Víctor Pastoriza, presente ayer también. Se formó un grupo de personas impulsando la iniciativa que pasó por la recogida de más de 700 firmas para que “Lela” fuera nombrada por el Concello como Filla Predilecta de Moaña, a lo que siguió dedicarle la plaza en donde ella colocó un monumento en piedra a los animales abandonados, junto al edificio salitre; y que concluyó ayer con el descubrimiento de esta placa en el refugio. Fue una niña quien se encargó de descubrir la placa, una colaboradora voluntaria que, pese a su edad, está muy entregada a la Protectora a la que ayuda elaborando y vendiendo pulseras y pequeñas piezas de artesanía por las playas. “Non pensei que había tantas persoas boas no mundo para coidar de 80 cans que hai aquí dentro, e máis que se recollen en verán porque a xente non os quere en vacacións”, dijo esta joven seguidora de la labor de “Lela”, a la que también recordó, cantando conjuntamente, la canción “Lela”. Junto a ella también intervinieron responsables de la protectora y el matrimonio formado por Sara y José, profesores jubilados, que siempre ayudaron a la homenajeada. La Feira de Adopcións, el 3 y 4 de septiembre La concejala de Promoción Económica de Moaña, Coral Ríos, aprovechó el acto de ayer para anunciar la celebración de la VI Feira de Adopcións, que organiza la Protectora con el Concello, y que se celebrará el 3 y 4 de septiembre en el entorno del palco de la música. La Feira incluye una proyección solidaria de cortos en el salón de plenos, un photocall solidario de “peludos”, además de 15 puestos de protectores que mostrarán a la gente los animales que tienen a su cargo y la lucha diaria para encontrarles un hogar. Aparte de actividades para niños, se realizará el tradicional desfile de animales de las diferentes protectoras y de los que están en adopción en O Morrazo.