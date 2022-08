La vía exterior sigue parada y Abalo amenaza con el juzgado a la Xunta si no renueva la señalización

Estas primeras lluvias de agosto en medio de este verano tórrido dejan en Cangas, otra vez, problemas de circulación. Volvieron los atascos para entrar en la villa y es en estos casos cuando se puede comprobar la necesidad de que la villa cuente con una carretera de circunvalación. Esta vía enfrenta al Concello de Cangas y a la Consellería de Infraestructuras desde hace años. El departamento que dirige Ethel Vázquez afirma que mientras el Concello de Cangas no tenga claro por donde tiene que pasar no se va a mover nada. Lo dice porque en el borrador del Plan Xeral aparecía modificado el trazado consensuado en el pleno y por los vecinos, que optaron por mantener el trazado que marcan las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes. Pero para el primer teniente de alcalde Mariano Abalo (ACE) la de la Xunta es una excusa absurda. Asegura que se trata de falta de voluntad política para hacer esta inversión de 6,6 millones de euros de hace tres años.

El edil de Urbanismo manifiesta que la Consellería de Infraestructuras tuvo tiempo suficiente para haber acometido la obra y que si hubiera verdadera voluntad de hacerla, en la fase de alegaciones podrían estudiarse las alternativas que hubiese, debido sobre todo a que el paso de los años y la construcción de la Autovía de O Morrazo pueden hacer más interesante o más eficaz algunas modificaciones. Abalo recuerda que el borrador del Plan Xeral ni siquiera fue trasladado a Santiago para que la Xunta pueda escudarse en ello. “Si el PP quisiera hacer la obra se hacía. Pero no quiere”. Afirma que pasa lo mismo con la mejora de la avenida de Ourense. En la vía principal de entrada a Cangas y su estado es más que lamentable. El primer teniente de alcalde no entiende la razón por la que en Sanxenxo se convenia con la Consellería de Infraestructuras para realizar mejoras en una carretera autonómica y, aquí, en Cangas, se descarta de plano esta posibilidad. Menciona que el Concello tiene un proyecto para la avenida de Ourense para reponer servicios y aceras, además de nuevo asfaltado pero que no lo puede sacar adelante porque la carretera es de la Xunta. Pero Mariano Abalo considera que está harto de este tipo de comportamientos partidistas y no descarta hacerse con este tramo de la carretera autonómica para poder actuar sobre ella. De hecho, si la avenida de Ourense fuese de propiedad municipal ya se podría haber intervenido en ella en los últimos años a incluirla en el Plan Concellos de la Diputación.

Abalo amenaza con los juzgados a la Consellería de Infraestructuras por asegurar que no hay partida para señalización en Cangas. Y es que el gobierno local está preocupado por el deterioro de la misma en las vías autonómicas, además no deja pintar el superpaso de cebra que hay delante del Concello, que ganó fama en su día por su espectacularidad. Pero éste es el único paso de peatones que está regulado por semáforos que instaló el Concello,_a excepción del situado en Rodeira_mientras que en resto de pasos de cebra que hay en en la travesía no lo están y es donde se producen los atropellos. De hecho, uno de los puntos negros de la circulación de Cangas es el paso de peatones la avenida de Ourense. Lo recordaba ayer el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que mantuvo con Mariano Abalo una reunión precisamente para hablar de esta cuestión, que empieza a inquietar al gobierno.

Alberto Agulla recuerda que estamos a mediados del mes de agosto y la Xunta de Galicia no pintó la señalización horizontal en sus carreteras, con lo que supone de deterioro para la imagen de Cangas.

El coste del vial aumenta con los años

El proyecto constructivo de la variante de Cangas, tramo PO-551_avenida de Marín, desarrolla el tramo prioridad por el Concello de Cangas a principios de 2015, que es el comprendido entre las glorietas 1 y 2 del trazado sometido a información pública en 2012, así como la conexión con la avenida de Marín. El coste inicial previsto para la ejecución de esta obra era de 2,3 millones de euros, finalmente el presupuesto del proyecto constructivo de la primera fase supera los 6,6 millones de euros. La razón de este incremento se debió a al estudio geotécnico que puso de manifiesto que la mayor parte del terreno por el que discurre el trazado está saturado de agua, por lo que hay que hacer grandes saneamientos y cimentaciones especiales de la estructura. Con el paso del tiempo y el encarecimiento de los materiales, la cifra de 6,6 millones de euros seguro que se disparó en los últimos años. El trazado de la vía es una carretera que no está cerrada con un ancho de afección de 18 metros y de 30 como figuraba en el proyecto de Infraestructuras en 2012. Tendría también carriles de 3 metros a cada lado y 1,5 de arcenes y 2 de aceras.