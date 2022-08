Verdeal reclama “empeño” al bipartito para limpiar el castro de Montealegre

La situación de abandono del castro de Montealegre, sobre la Autovía, en Domaio, es motivo de preocupación para el PP de Moaña, cuyo portavoz, Vicente Verdeal, reclama “empeño” por parte del gobierno local para que limpie el yacimiento y lo pongan en valor. La Xunta concluyó en el verano de 2020 la puesta en valor de este castro, para cuya conservación y atendiendo a la demanda vecinal de Moaña, modificó el proyecto de la autovía e invirtió más de 280.000 euros en la excavación del recinto, en donde fueron identificadas más de 20.000 piezas, entre cerámica, objetos de bronce y una figura antropomorfa de unos 60 centímetros de altura.

La puesta en valor se había hecho para que el castro fuera visitable. La intención era firmar un convenio a tres bandas con Concello y Comunidad de Montes, pero finalmente la Xunta cambió esta fórmula a finales de 2021 por la de la entrega del recinto al Concello, segregando la parcela del dominio público. Alegaba que era más fácil para el Concello llevar a cabo el mantenimiento ya que siendo titular no estaría sujeto a pedir permisos constantes a la Axencia Galega de Infraestructuras, dependiente de la Consellería de Infraestructuras, como titular de los terrenos. Desde el gobierno local no mostraron agrado a esta salida que además se complicó porque el recinto lo entregaba la Xunta sin accesos, ya que no linda todo con la Comunidad de Montes si no que hay propietarios de por medio. La alcaldesa admitió que llevó tiempo al Concello su identificación pero que, tras agosto, se reunirán con ellos para negociar y así limpiar y hacer visitable el castro.