Del julio más seco de la historia a un agosto de “neboeiros” y el mar como un “caldo”

El “neboeiro” se ha convertido en una constante durante los últimos días en la comarca y en la mayoría de Galicia. Es una de las consecuencias del “pantano barométrico” en el que está atrapada la comunidad y del que parece que saldremos a partir de la semana que viene, con la llegada de lluvias. Hasta ahora lo cierto es que O Morrazo viene del mes de julio más seco desde que existen registros y que las otrora “frescas” aguas de sus playas empiezan a ser una especie de caldo. Según la Aemet, en algunas de ellas está previsto alcanzar durante estos días los 21 grados.

Las previsiones de MeteoGalicia llevan días incluyendo una misma expresión: la comunidad se mantiene bajo una situación de “pantano barométrico”. Es decir, se encuentra en un punto en el que no se registran grandes variaciones de presión –sin la influencia de anticiclones ni borrascas–, lo que entre otras cosas conlleva una casi ausencia de vientos y las nieblas o “neboeiros” que nos acompañan desde hace días. Una situación que llega después del mes de julio más seco del que se tienen registros en la comarca de O Morrazo y que también contribuye a que las aguas de algunas playas superen una temperatura de 21 grados. Muy lejos de los más de 30 grados del Mediterráneo, pero todo un “caldo” en nuestras rías.

La estación de MeteoCangas, que forma parte de la red de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), ya constató que durante el mes de julio en O Morrazo se registraron varias noches en las que los termómetros rebasaron los 30 grados. Verdaderas noches “toledanas” en las que resultaba casi imposible conciliar el sueño. El balance final nos deja una conclusión desoladora y que era fácil de intuir: un mes de julio “extremedamente seco y cálido”. Se contabilizaron hasta once días en los que las temperaturas máximas superaron los 30 grados y hubo cinco en los que las mínimas no bajaron de los 20 grados, tal como reflejan los datos de MeteoCangas. Así, no es exagerado hablar del peor mes de julio en más de 30 años.

Los datos de la Aemet apuntan que la temperatura de las aguas en varias playas de O Morrazo lleva días situada en una media de 20 grados centígrados. La previsión que se puede consultar en su web señala incluso que en algunas, como Lapamán y Portomaior en Bueu y A Xunqueira en Moaña, llegaran a los 21 grados. En la mayoría de los arenales de O Morrazo sobre los que Aemet tiene datos la temperatura del agua se sitúa en ese umbral. Incluso en esas playas en las que por su orientación tienen fama de “frías” y cuesta meterse: en Barra y Nerga la previsión para este puente de agosto es de 20 grados centígrados, al igual que en Liméns.

Como se suele decir, todo es relativo. Para los que vivimos aquí es casi un “caldo gallego” y para los turistas y visitantes, especialmente a los que están acostumbrados al Mediterráneo, supone un alivio y un refresco. No obstante, no deja de ser una preocupante anomalía térmica.

Las previsiones de MeteoGalicia para los próximos días hablan de la llegada de lluvias. Pero aún está por ver si se cumplen los pronósticos.

Aumenta el déficit hidrológico...

Los datos son tozudos y difíciles de discutir. La serie histórica de MeteoCangas refleja que es cierto que durante los últimos 30 años hubo algún otro mes de julio más seco que el actual, como ocurrió en los años 1999, 2003 o 2006. Pero lo preocupante es el aumento de las temperaturas, con una anomalía térmica de tres grados centígrados por encima de la media. Además, la falta de lluvias no es algo puntual, sino que desgraciadamente se ha convertido en tendencia. Es cierto que el mes de junio fue el tercero más lluvioso de la serie histórica, pero no compensa la ausencia de precipitaciones anterior ni posterior. Los datos de MeteoCangas constatan que el déficit de lluvias del actual año hidrológico se eleva hasta el 30%.

Y la Xunta descarta el trasvase al Lérez

El Concello de Bueu es uno de los municipios que recibe agua de la cuenca del Lérez, que es una de las más afectadas por la sequía. En las últimas semanas la Xunta de Galicia se planteó un trasvase al río con agua embalsada en una antigua mina en Forcarei, una opción que ha quedado ya completamente descartada. Las analíticas revelan una elevada presencia de metales como níquel, selenio y cadmio. Esto significa que no es apta para el consumo humano y con la conservación del propio Lérez. De esta manera, la única reserva viable para paliar el descenso de caudal del Lérez es el embalse de O Pontillón, con reservas para entre quince días y un mes en función de las restricciones de consumo.