Bueu abrió este mediodía su XXI Festa do Polbo, una cita gastronómica para reivindicar un producto vinculado a la economía local y que desde el municipio y la flota artesanal de la cofradía se reivindica como “o mellor polbo do mundo”. Desde hoy y hasta el lunes los vecinos y visitantes que se acerquen a la carpa instalada en el aparcamiento de As Lagoas podrán disfrutar de hasta una veintena de especialidades diferentes con el cefalópodo como gran protagonista, con precios a 8 y 12 euros.

La fiesta regresaba tras dos años de ausencia por culpa de la pandemia y el encargado de inaugurar el retorno de la Festa do Polbo fue el periodista y presentador Fran Cañotas, que hizo gala de un gran sentido del humor. El pregonero, que es natural de Arzúa, no dudó en coger su teléfono y llamar en pleno pregón al alcalde de su localidad para proponerle un hermanamiento gastronómico entre las dos localidades. Una propuesta que lanzó a cuenta de una de las especialidades que se podrá degustar en esta edición: pulpo con queso de Arzúa. La idea parece que fue bien acogida por los dos alcaldes y desde Bueu enseguida propusieron complementarla con el tinta femia de Cela y el millo corvo de Meiro. Cañotas durante su pregón también quiso recordar a dos personas que ya no están y que forman parte de la cultura marinera de Bueu: el antropólogo sueco Staffan Mörling y el que fuera presidente de la Asociación de Embarcacións Tradicionais Os Galos, Víctor Domínguez. Y reivindicó que celebraciones como esta no sirven solo “para llenar los estómagos, sino también los corazones”. Por ello animó a vecinos y visitantes a disfrutar del “polbo de Bueu” por ellos mismos, por los que ya no están y por lo que seguro que vendrán.