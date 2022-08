Areacova se cierra al baño por contaminación el fin de semana más concurrido del verano

Las miles de personas que visitan cada año la playa de Areacova, en la parroquia canguesa de Aldán, nunca han tenido que renunciar a darse un chapuzón por problemas de contaminación en sus aguas. Hasta ayer. “Playa no apta para el baño hasta nuevo aviso”, rezan varios carteles instalados por operarios del Concello el jueves por la tarde. “Contaminación temporal del agua de baño con enterococos intestinales y/o Escherichia coli. Se recomienda no bañarse”, complementan otros paneles colocados por orden de la alcaldesa, Victoria Portas, tras recibir una notificación de la Consellería de Sanidade alertando de un episodio de “contaminación microbiológica”. El lunes habrá otro muestreo, y mientras no se confirme una mejora en la calidad del agua, la bandera roja también seguirá ondeando en el arenal.

El aviso se produce tras la inspección periódica de las aguas de baño incluidas en el censo oficial –la práctica totalidad de las playas del municipio–, una tarea rutinaria que se intensifica durante el verano, por ser la época más concurrida. Los análisis más recientes, realizados por el Laboratorio de Saúde Pública de Galicia a partir de muestras recogidas el martes, día 9 –el sexto muestreo de la temporada–, determinan la presencia de 75 unidades de enterococos intestinales por cada mil unidades (muy por debajo del límites de riesgo, fijado en 500), y de mil unidades de Escherichia coli por cada 100 mililitros, en este caso ligeramente por encima de los máximos que marcan su aptitud para el baño, que está en 800. Es este segundo factor el único que obliga a desaconsejar el baño en Areacova, mientras no mejore. Los técnicos sanitarios de la Xunta también indican que desde el Concello de Cangas “se deberán identificar las causas que provocaron la contaminación del agua y adoptar las medidas oportunas para eliminar o reducir al mínimo esta contaminación”. La regidora recibió el aviso, remitido por la jefa territorial de Sanidade, Natalia Botana Rey, a última hora del jueves, “cuando finalizaba la jornada laboral de la plantilla del Concello”, y dio instrucciones a los efectivos municipales que se encargan del servicio de salvamento y socorrismo en playas para colocar esa misma tarde los carteles de advertencia en Areacova, la única playa analizada que pierde, puntualmente, la calificación de excelente para el baño, sin conocerse aún los motivos. ¿Limpieza de sentinas? Portas asegura que en el entorno de la zona afectada no hay colectores o bombeos de la red de saneamiento que puedan causar ese tipo de problemas, –al contrario de arenales como Rodeira, Vilariño o Liméns– y apunta a la posibilidad de que el origen esté en la limpieza de las sentinas de alguna embarcación que navegara cerca de la costa y la marea arrastrara los residuos hacia Areacova en los momentos previos al muestreo. Confía en que en las próximas horas mejore la situación, aunque los avisos no podrán retirarse de la playa hasta conocer los resultados de nuevos análisis, que se realizarán el lunes, a pesar de ser día festivo.