El PP acusa al gobierno de fraccionar los contratos de la piscina tras 17 meses abierta

La piscina municipal de Bueu abrió sus puertas a finales de marzo de 2021, en principio con un periodo de prueba gratuito de tres meses. Casi un año y medio después la situación sigue siendo la misma y desde el grupo municipal del PP acusan al gobierno local de una “gestión opaca” con respecto a esta infraestructura. “El alcalde están fraccionando los contratos para no tener que sacarlos a concurso público, sino que se le dan a quien el quiere”, afirma la concejala María Blanco.

La demora en el proceso para la adjudicación de la gestión supone, según el PP, que el Concello “está metiendo varios cientos de miles de euros a la piscina que se podrían invertir en solucionar los problemas de las parroquias de Bueu”. Así, para el PP la piscina de As Lagoas es un “barco a la deriva que hace agua por todas partes” y pone el acento en que no existe “la transparencia esperable”. Blanco argumenta que la oposición no tiene la posibilidad real de conocer los costes de la dotación porque las facturas municipales “en muchos casos no mencionan donde se realizan las obras”, lo que para la concejala constituye una muestra de “opacidad y oscurantismo impropia de los tiempos en que vivimos”.

Las críticas del PP son también extensibles al socio de gobierno del BNG y reprocha al vicealcalde, Julio Villanueva, que “durante sus años en la oposición se mostraba como garante de la transparencia y ahora comulga con ruedas de molino día sí y día también”.