La Plataforma pide regular los pisos turísticos para que haya oferta de vivienda todo el año

Pese a que Cangas no ha desarrollado una gran infraestructura hotelera, la invasión de turistas a las playas y el creciente aumento de las viviendas de uso turístico están generando una corriente en contra de este sector que ya provocó que en febrero se creara una plataforma de afectados por el turismo do Morrazo, encabezada por Dani Blanco, Paula Costa y Jesús Graña. En ese mes del invierno anunciaban acciones a llevar a cabo como una recogida de firmas. Poco o nada se ha sabido de la Plataforma desde entonces, pero esta semana organizó una charla debate sobre los pros y contras del turismo, a la que invitaron al Concello, a la Federación de Comerciantes do Morrazo, (Fecimo) y al presidente de la Asociación de alojamientos turísticos del Morrazo “TodoMorrazo”, Borja Brun, que fue el único que respondió a esa invitación, y cuya asociación funciona como un portal de reservas.

La reunión se celebró en la Escola vella de O Hío y acudieron unas treinta personas. Dani Blanco, que es profesor de Secundaria, lamentó que ni Concello ni Fecimo asistieran, pese a estar invitados a esta charla en la que primero realizó un recorrido por la historia del turismo como fenómeno global y sus consecuencias negativas cara a la población, como son la subida de alquileres y la expulsión de la gente de la villa. Además dijo que el turismo propicia el destrozo medioambiental, genera trabajo en precario, desmantelamiento del comercio local al no vivir gente todo el año, además de problemas de movilidad. Borja Brun debió de sentirse en la charla como “solo ante el peligro”. Aunque su primera intención era acudir únicamente para escuchar, finalmente intervino y se le plantearon algunas propuestas como la de regular los pisos turísticos para que también haya una oferta para los vecinos que quieren vivir todo el año; así como regular el gasto de los recursos que provoca un turista, “que gastan cuatro veces más de agua”. Tal y como señala Blanco, el presidente de TodoMorrazo señaló que el mercado se autorregula y que le parece interesante poner papeleras de reciclaje en los alojamientos turísticos. Brun sí que invitó a la gente a asistir a las mesas de turismo local que convoca el Concello, que son públicas, pero que no se publicitan, de hecho a la última solo asistieron 7 personas. En la charla se habló de que en el centro de Cangas cada vez hay menos vecinos y más pisos turísticos, con el consecuente deterioro de las relaciones de barrio y el asociacionismo, así como del comercio local como pueden ser ferreterías o droguerías “que no viven del turismo”. En la comarca hay cerca de 900 viviendas de uso turístico, de las que casi 500 están en Cangas; unas 270 en Bueu y casi 100 en Moaña. Brun defendió que ellos también consumen en estos comercios y puso como ejemplo la reposición de bombillas para sus alojamientos. El debate continuó más allá de las 22:00 horas, incluso después de que Brun se ausentara. Quedaron emplazados a una nueva reunión para concretar las medidas que afecten a la villa, como puede ser la regulación de acceso a las playas, de los propios pisos turísticos y un mayor cuidado del medio ambiente, entre otras cuestiones.