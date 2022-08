Moaña seguirá con las concentraciones de sanidad mientras las urgencias no vuelvan

La alcaldesa de Moaña convocó ayer la mesa Local da Sanidade, con carácter de urgencia, para definir la estrategia antes del domingo, cuando está prevista una nueva concentración de la sanidad ante la Casa do Mar en la que se va a informar a los vecinos de los resultados de la última Mesa celebrada el martes a la que acudieron el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente; y la directora de Atención Primaria de este área, Reyes Diaz. La Mesa valoró ayer positivamente la presencia y las explicaciones dadas por Puente, en el sentido de que se reforzará el turno de tarde, actualmente con tres médicos, cubriendo la cuarta plaza vacante y con una quinta de nueva creación, por lo que se pasará a tener cinco médicos de tarde. Pese a esta buena noticia, la Mesa decidió ayer mantener las concentraciones de los domingos en la Casa do Mar, mientras no retornen las urgencias, ya que lo que trasladó el gerente en este sentido es que se iba a acondicionar la Casa do Mar para su regreso, pero sin fecha.

Asegura Santos que aunque hay un compromiso por parte de Sanidade de que las urgencias van a volver, incluso antes de que concluyan las obras del nuevo centro de salud, que todavía no están iniciadas, “es por lo que queremos estar ahí para recordar la importancia que tiene para Moaña y la necesidad como villa de tener el PAC (Punto de Atención Continuada) sin tener que desplazarse a Cangas. Seguirán con las concentraciones también para reclamar ese refuerzo de las ambulancias del 061 en O Morrazo, que el Sergas considera que no es necesario y desde Moaña sí. “No compartimos esa visión que tienen” de que no se necesitan en base a las estadísticas. Leticia Santos asegura que mientras el PAC esté centralizado en Cangas es necesario reforzar con una ambulancia más el servicio del 061 en O Morrazo porque los tiempos de desplazamiento de los equipos médicos son distintos a los que tenían antes. Añade que lo que harán el domingo en la 36 semana consecutiva de concentraciones ante la Casa do Mar, será informar a los vecinos de las conclusiones de la Mesa con el gerente, tal y como se quedó en la última concentración, y los compromisos de Javier Puente de mantener informado al gobierno local de los pasos que vayan realizando para devolver las urgencias, “que valoramos de forma positiva, pero mientras no las veamos aquí, consideramos necesario mantener la concentraciones para recordar al Sergas la importancia que tiene para nosotros la vuelta de este serviico a Moaña”.