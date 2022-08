Cordeiro ao espeto en Casa Simón.

Tuvo éxtito de público esta prueba culinaria que sacaba al mercado gastronómico Casa Simón. Fue una velada en la que no faltó la música y hubo ambiente para mantener la noche abierta durante mucho tiempo.

Los baños de la estación de autobuses

Que me cuenta un hombre que casi ve, que resulta que pudo ver que los baños de la cafetería de la estación de autobuses de Cangas no se tocaron en absoluto. Comenta que están hechos unos zorros y que parece que no está prevista ninguna actuación en los mismos. Nos sorprende su versión, a pesar de que sabemos que es un hombre atento y bien informado. Ahora que se está engalanando la terminal y que se cuidan los detalles externos que el interior no sea objeto de actuación. Así que si no estaba previsto. Por favor, ocúpense de que se haga.

Permanezcan atentos a sus pantallas

Ayer los cangueses no pudieron estar atentos a sus pantallas de ordenador. Por causas ajenas a la voluntad de la casa consistorial_eso dicen_se cayó el servidor y no se pudo seguir el pleno de los presupuestos, aunque se seguía grabando. Faltó solo la carta de ajuste.

Dónde está la lechuza

Me pregunta unos vecinos de Darbo dónde está la lechuza que anidaba en uno de los árboles que se cortaron en el lugar donde se desarrolla la Romaría. Afirman que el año pasado no se pudo talar por esta razón y sorprende que ahora nadie comente nada al respecto.