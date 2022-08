La tala de árboles centenarios en Darbo obliga a intervenir a la Policía ante el aviso vecinal

La tala de árboles centenarios en el entorno de la iglesia de Darbo precisó de la presencia de la Policía Local de Cangas ante la oposición de algunos vecinos que clamaban contra esta actuación del Concello, que había sido solicitada en repetidas ocasiones por la comisión de fiestas de la mítica Romaría de Darbo. Así lo comentaba ayer su presidente, José Fernández Rial, que indicaba que el peligro que suponía para el cementerio y la propia iglesia estos árboles en mal estado, de unos 30 metros de alto, impedía que las compañías aseguradoras se hicieran cargo de la Romaría de Darbo. Era una condición imprescindible cortar con esos árboles para firmar un seguro que protegiese el cementerio, la iglesia y a los miles de romeros que acuden cada año a esta fiesta. José Fernández Rial afirma que la mayoría de los vecinos de Darbo son partidarios de esta corta, que se hace para sanear que no es un antojo y que es algo que fue aconsejado por los técnicos forestales con los que consultó el gobierno de Cangas. De hecho, existe un informe sobre el arbolado en el entorno de la iglesia de Darbo, firmado por la ingeniera de Montes Rosalía Ríos Castro.

En el citado informe se menciona textualmente “la eliminación de arbolado peligros. la eliminación de árboles el alineaciones o masas arbolada supone un gran cambio en los árboles colindantes, ya que se incrementa la disponibilidad de luz ara el desarollo de copas, pero también puede existir una mayor exposición al viento de estructuras de copa no preparadas para ello”. También se indica que una vez realizadas las actuaciones más severas sobre los árboles como ueden ser rebajes de copa debe valorrase la evolución del arbolado y comprobar si la actuación realizada cumle con los objetivos propuestos.

El informe presentado en 2020 al Concello se fijaba en diez plátanos de sombra y tres robles, que se encuentran paralelos al cementerio y la iglesia de Darbo; los trece en zona con abundante tránsitode peatones al cementerio y sobre todo en las fiestas que se celebran en el lugar.

Las conclusiones de la valoración global son que se ha analizado la probabilidad de la ocurrencia de daños por fallo a nivel de base o raíces, tronco y ramas, así como la gravedad de estos daños en el caso de que se produjera un accidente. y es alta.

Se indica que para el mantenimiento de la pista paralela al cementerio de Darbo se debe prestar especial atención a las labores de poda de ilmpieza en la mayor parte de los ejemplares debido a la presencia de ramas secas, así como las labores de poda de pinzado en los árboles ubicados en los laterales para contener el crecimiento del árbol en dirección a la calzada. Se aconseja que se deben realizar inspecciones periódicas y que todo el árbolado, en general, debe ser inspeccionado con una cierta periocidad, con la idea de identificar posibles afecciones que interfieran en su adecuado desarrollo.

El propio gobierno local era consciente de que las cortas podían generar algunas quejas, debido a la raigambre en el pueblo de los árboles donde se festeja la Romaría de Darbo. El presidente de la comisión de fiestas, José Fernández Rial, agradece al Concello de Cangas la actuación y dice que, sin la cual, no podría celebrarse la histórica romería. No hay que olvidar que los árboles a los que se hace mención están situados muy cerca de la zona del tránsito de personas, por lo que era más que aconsejable su tala, que como señala José Fernández Rial no es ningún capricho de nadie y la mayoría del pueblo esta de acuerdo.

Elevado riesgo en los plataneros sitos en la Praza do Concello

Pero no solo hay trabajos de tala en Darbo y que están siendo objeto de miradas indiscretas por parte de la población de Cangas. También están amenazados de correr el mismo destino que los de Darbo, los plataneros de sombra que hay en la Praza do Concello, en las inmediaciones del propio consistorio. Hay tres ejemplares que según los técnicos tienen problemas debido a los hongos y que amenazan con precipitarse. El que más riesgo corre es el que está situado en las inmediaciones del paso de peatones. En su día se podaron algunas ramas pero ahora su peso está descompensado y se tiende hacia la zona donde se para los peatones para cruzar, de ahí que los técnicos recomienden su tala. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, afirma que no correrá riesgos, que hay por las tardes mucha gente joven practicando skate en la zona y que no se puede correr el riesgo. La regidora local afirma que es partidaria de conservar todo aquello que se pueda conservar pero que debe premiar la seguridad de los vecinos.