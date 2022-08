El Sergas no esperará al nuevo centro de salud para que las urgencias regresen a Moaña

El Sergas no va a esperar a que se construya en nuevo centro de salud de Moaña para que regresen las urgencias a la Casa del Mar. Esta es una de las conclusiones más siginifcativas de la reunión que el gerene del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, mantuvo ayer con los miembros de la Mesa de Sanidade de Moaña. También avanzó que cuando se incorporen los dos médicos que faltan al turno de tarde del Centro de Salud de Moaña, el Sergas impondrá la denominada jornada deslizante, según mencionó .

La regidora local Leticia Santos menionó ayer que esta posiblidad la había presentado en la mesa el propio gerente y que esperaba que supusiera un alicente para los médicos del turno de tarde para que se sintieran cómodos en sus puestos de trabajo y no solicitaran rápidos traslados, que tanto transtorna ese tipo de centros sanitarios como el de Moaña. El método consiste en en que estos profesionales del turno de tarde hagan un día a la semana turno de mañana, alternándose.

Otra de las novedades que salieron de la reunión fue que aquellos pacientes que tienen su médico en el turno de tarde, en caso de urgenci, no tienen necesidad de acudir al Punto de Atención Continuada (PAC) situado en Cangas, sino que puden ser atendidos en caso de urgencia por su médico. Es algo que ocurre desde el 19 de junio, aunque en Moaña se descooncía esta posibilida, tal y como manifestó la propia alcaldesa.

Moaña cuenta con 18.300 tarjetas con cupos de 1.400 pacientes por médico

Con la incorporación de todos los médicos de turno de tarde (5 en total), el Centro de Salud de Cangas, sito en la Casa del Mar, tendrá 14 facultativos, con los dos médicos que atienen en Domaio, para un total de 18.300 tarjetas sanitarias. Según Leticia Santos, la intención del Sergas es que el cupo de pacientes por médico no supere los 1.300. Ahora mismo ese cupo, en Moaña, se sobrepasa. También recordó que Javier Puente que no va a ser necesaria la mediación de médico de familia para acudir a dontología y uque desde el Ministerio de Sanidad se está preparando para que las enfermeras puedan expedir algunas recetas, que las matronas tengan agenda propia. Además, el Cangas se pretende ampliar el horario de radiología a la tarde. Respecto a la vuelta de las urgencias a Moaña, Leticia Santos manifestó que Puente había informado que no podía dar fechas, pero que la difícultad de las mismas derivaba en cubrir las ausencias de los médicos cuando estos están de baja.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma Sanidade de Moaña, Concha Trigo, destacó de la reunión el hecho de que el Sergas ya no va a esperar a que se construya el nuevo centro des salud y que el problema se sitúa en que la Casa del Mar, que no es propiedad del Sergas, no reúne las condiciones, según informe de Riesgos Laborales, para tener un equipo de guardia. Esta circunstancia confían en arreglarla pronto, aunque no quisieron dar fechas del regreso de urgencias.