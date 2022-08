Convocatoria de mínimos.

Mariano Abalo citó ayer a portavoces políticos y vecinos de Espíritu Santo para explicarles sus planes de continuar las obras. Pero el edil andaba liado con demasiados trámites –por la tarde se celebraba el pleno por los presupuestos– y llegó a la reunión más de media hora tarde, con el enojo y la espantada de algunos de los convocados, ya casi sin tiempo para comer.

La "marea azul" engulle a Victoria Portas

Victoria Portas se ha hecho una ferviente seguidora del deporte del balonmano desde que llegó a Cangas. Tanto que alguna vez se ha quedado afónica de tanto gritar. Ya es una más de la Marea Azul que desde la grada de O Gatañal anima a los diferentes equipos del Cangas. Tanto es así que el pasado viernes, durante al acto de presentación oficial del Frigoríficos, en su discurso tuvo un gesto especial y hasta un abrazo hacia uno de los cabecillas de esa Marea Azul, que con su bombo y sus consignas consigue que todo suene más que bien: Hugo Rodríguez. ¡Ojalá que podamos seguir quedándonos afónicos todos los fines de semana en O Gatañal!

Urge convocatoria para plazas de gorrilla

El aluvión de visitantes motorizados y la escasez de espacios para aparcar han convertido el oficio de gorrilla en uno de los más demandados. Al menos en Cangas, no hay jornada en que la plantilla de temporeros no se dispute el changüí de los conductores, desde el entorno de la plaza de abastos hasta la playa de Rodeira, pasando por la explanada de Ojea. Detrás del consistorio no dejan sitio ni para la corporación, y los codazos por hacerse con la “concesión” están a la orden del día.