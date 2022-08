Cangas suma dos socorristas, un auxiliar y un patrón y podrá cubrir el servicio en Areamilla

La playa de Areamilla es la única de Cangas galardonada con bandera azul donde aún no ondea el distintivo concedido por la asociación Adeac, porque hasta ahora el Concello no ha logrado cubrir las plazas de socorrismo necesarias para atender el servicio. La situación puede cambiar a partir del fin de semana con la contratación de dos socorristas, un auxiliar de información y primeros auxilios y un patrón de embarcación que ayer superaron las pruebas selectivas para entrar en los listados y están disponibles para incorporarse de inmediato. Un tercer candidato a plaza de socorrista no se presentó ayer a la cita por encontrarse de viaje. Con esta convocatoria, Cangas dispondrá de 16 socorristas, cinco auxiliares y cuatro patrones, aunque solo dos de estos últimos están ya contratados y otros dos quedan en lista de espera, porque solo hay una lancha neumática disponible.

Disponer de servicio de socorrismo es una condición indispensable para izar la enseña. El Concello de Cangas cubrió los otros arenales galardonados (Areabrava, Liméns, Nerga y Menduíña), así como Rodeira –que considera “prioritaria” por su situación urbana y la elevada afluencia de visitantes–, con personal de una lista de contrataciones elaborada a principios de mes, pero los aspirantes que se presentaron y superaron las pruebas selectivas son insuficientes para completar todos los turnos y cubrir descansos. Además de la ausencia de socorristas en Areamilla, el servicio también se presta al límite de recursos en otros arenales, como Menduíña, de ahí que el gobierno local decidiera abrir una nueva convocatoria. Las pruebas prácticas se realizaron ayer por la mañana en la playa de Rodeira. Los dos socorristas que se presentaron tuvieron que simular un rescate en profundidad tras una carrera de cien metros por la arena y nadar hasta el punto donde se encontraba el supuesto “ahogado” para rescatarlo y trasladarlo hasta la orilla. Lo hicieron por debajo del tiempo estipulado, al igual que las pruebas de destreza del patrón de embarcaciones y el examen práctico del auxiliar. Desde el Concello de Cangas aseguran que solo faltan algunos trámites que podrían resolverse hoy, por lo que la entrada en servicio del nuevo personal solo estará a expensas de la resolución de la alcaldesa y la firma de contratos. La previsión es que la plantilla de socorrismo y salvamento en playas esté operativa hasta finales de septiembre y los que se incorporan ahora trabajarán, aproximadamente, durante un mes y medio.