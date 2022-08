El rechazo del PP, PSOE y Avante aboca al fracaso el presupuesto que Portas presenta hoy al pleno

La probabilidad de que el presupuesto del Concello de Cangas para 2022 que la alcaldesa, Victoria Portas, presenta hoy al pleno “roza el cero”, según las estimaciones de un destacado miembro de la oposición municipal, que da por hecho el rechazo del PP y PSOE para sumar 11 votos en contra en una corporación de 21 miembros. Del lado del sí estarían ACE, que suma cuatro ediles, y los tres del BNG, porque Avante, que también tiene tres representantes, anunció ayer que no apoyará unos presupuestos que, “más allá de que no contarán con una mayoría para salir adelante, no sabemos como serían ejecutados”, dado el recurrente “incumplimiento de compromisos” por parte del actual ejecutivo desde que está al frente de la institución local.

Los populares abundan en sus críticas por el “excesivo” gasto corriente, que exigen reducir, al igual que el tipo que se aplica al IBI (impuesto de bienes inmuebles). Y en las últimas horas anunciaron la posibilidad de “solicitar la retirada de la modificación de crédito [por importe de 1,6 millones en remanentes para invertir este año], ya que nos parece una estafa”, avisa el concejal Pío Millán. Alude al informe de Intervención en lo referente a que “el coste de las actuaciones debe estar reconocido antes del 31 de diciembre”. Una obligación de imposible cumplimiento, en opinión del Partido Popular, que no ve plazo suficiente para darle curso. “Para reconocer una obligación presupuestaria, la obra debe estar acabada y certificada”, explica Millán, y concluye con el convencimiento de que “es imposible que las actuaciones que llevan en la modificación puedan estar acabadas antes de finalizar el año”. Tampoco el PSdeG-PSOE ha dado muestras de apoyo al documento económico, sino todo lo contrario. Su portavoz municipal, Eugenio González, ya anunció hace un mes que no apoyarán los presupuestos de Concello para 2022, que calificó de “papel mojado”, y argumenta que las cuentas que presenta el edil de Facenda, Mariano Abalo, “no resuelven nada”. Ayer aún fue más allá, y aireó por dependencias municipales y en redes sociales una camiseta roja con un “NO” de grandes dimensiones. También lo recalcó de palabra y llegó a calificar de “chantaje” que Abalo se dirija a colectivos sociales y clubes deportivos, a través de trabajadores del Concello, para advertirles de que las ayudas comprometidas corren peligro si no se apoya el presupuesto. Crítica es, también, la postura de Avante, que tacha la convocatoria de pleno extraordinario para debatir el presupuesto en pleno mes de agosto de “burla a la ciudadanía y acto propagandístico enfocado a las próximas elecciones”. “Un paripé”, añaden, echando mano de la aritmética al confirmar los votos en contra del PSOE. “La única solución”, dicen, “pasa por negociar con el PP” y asumir algunas de sus demandas, aunque este paso no se ha dado, “probablemente por el dogmatismo mal entendido del concejal de Facenda”, señalan. Con ese panorama, Avante cree que “sobra toda la campaña de propaganda, intoxicación y presión” desde el Concello a los colectivos sociales y las “llamadas moralistas de sus socios del BNG de Cangas, dispuestos a dar de nuevo un apoyo sin garantías a un gobierno incapaz y trilero”. Lo único que busca con este pleno extraordinario es “justificar la inoperancia con victimismo”, sentencian. Abalo cita a los colectivos para ampliar obras en Espíritu Santo Tanto la alcaldesa, Victoria Portas, como el concejal de Facenda, Mariano Abalo, consideran el presupuesto y la modificación de crédito que presentan para su aprobación esta noche en el pleno extraordinario como la herramienta “esencial” para poder invertir en servicios y obras que la ciudadanía canguesa demanda y precisa. Insisten en que las partidas del presupuesto prorrogado están agotadas o son insuficientes para responder a la nueva realidad, por lo que urgen a dar vía libre a las nuevas cuentas e invertir el dinero que hay en las arcas municipales Entre esas actuaciones están las dos nuevas fases previstas en el vial de Espíritu Santo, para dar continuidad a las ya ejecutadas por la UTE concesionaria del agua, que se tratarán en una reunión convocada para hoy a la una de la tarde en el consistorio. Están citados los vecinos y los portavoces de los grupos políticos, recalca Abalo, que no se cansa de avisar de la pérdida de oportunidades de inversión ligadas al nuevo presupuesto. En el horizonte ya se vislumbran las próximas elecciones municipales y la pugna partidista por sacarle rédito político.