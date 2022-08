El comercio empieza con el apagón de escaparates: “Nos quitará visibilidad y vida a las localidades”

Los comerciantes de O Morrazo afrontan desde hoy el nuevo decreto estatal de ahorro energético, una de cuyas medidas contempla el apagado de los escaparates y de los edificios públicos a partir de las 22:00 horas. Lo hacen escépticos, sin haber recibido una información oficial de las medidas, pero conocedores de ellas y conscientes de que tiene que colaborar, si bien con el sentimiento de que las localidades “perderán vida”. La otra de las medidas del plan de choque de ahorro, aprobado por el Gobierno central y coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica, como es la reducción del umbral de las temperaturas interiores de los locales y no subir las calefacciones, en invierno, de los 19 grados y no bajar el aire acondicionado, en verano, de los 27 grados, asegura que no les afecta tanto, porque el clima en esta parte de España es más suave que en otras del resto del país.

El real decreto, técnicamente denominado de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética, entró en vigor esta pasada noche, y tiene por objeto reducir la dependencia energética del gas en España ante la eventualidad por parte de Rusia de un corte total de este combustible hacia Europa, a consecuencia de la guerra con Ucrania.

El apagado de escaparates es una de las medidas más visibles de este decreto, que podría tener sus consecuencias en el alumbrado de monumentos o de las famosas fuentes cibernéticas que presiden las alamedas de noche.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Cangas ”Acica”, María del Carmen Fervenza, que es propietaria de la peluquería “La Pelu”, desde hace casi 30 años, asegura que el asunto no se trató a nivel de Federación de comerciantes (Fecimo), habla desde su punto de vista y dice que no ve que apagando una hora o dos antes los escaparates se vaya a ahorrar mucho, ya que no hay establecimientos que estén iluminados toda la noche, al menos en Cangas, y casi todos lo hacen con luces Led de bajo consumo. Por contra puede tener efectos muy negativos porque “la visibilidad del comercio se pierde y los pueblos pierden vida también”. Esta situación de “apagón” podría favorecer también el repunte de la delincuencia.

En el real-decreto ley se estima “que cada grado en el que se cambie la consigna de temperatura que suponga una menor necesidad de calefacción o de refrigeración, puede suponer un ahorro del 7% en el consumo”. La normativa deriva también de los compromisos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, que se había aprobado en junio de 2021, y que es uno de los planes nacionales que han elaborado los Estados miembros de la UE para acogerse al Plan de ayudas de NextGeneration para hacer frente a la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia del COVID.

María del Carmen Fervenza ya regulaba ayer el temporizador de su escaparate, que hasta ahora tenía iluminado hasta las 21:30 en invierno y hasta medianoche en verano. No entiende por qué se aplica el mismo horario de apagado a las 22:00 horas para toda España por igual cuando lo cierto es que en Galicia “el sol se pone una hora más que en el Mediterráneo y tenemos el horario de Portugal”.

Por su parte la presidenta de Fecimo y a su vez de la Asociación de comerciantes de Bueu “Acibu”, Ana María Estévez, asegura que hace tiempo que el comercio ya está metido en el ahorro de la energía, en su caso -tiene un establecimiento de fotografía-apaga el escaparate a las 22:00 horas desde siempre, incluso en verano no lo enciende. Muchos, con excepciones, también lo hacen antes de las 23:00 horas, aunque “ojo con estas medidas que pueden dejar a los pueblos tristes”. Ayer en Bueu alguna joyería tenía iluminado de día su escaparate. La presidenta de Fecimo cree que se debió de fomentar antes la independencia energética, “porque esto es solo un parche”

Los Concellos también están valorando el nuevo decreto, unos antes que otros. Desde el gobierno de Cangas aseguran que llevan tiempo adoptando medidas de ahorro energético, antes de que se anunciara el nuevo decreto del Gobierno de España. El gasto en la factura de la luz superó el año pasado el millón de euros, una cifra que se prevé reducir a menos de la mitad en el próximo ejercicio con el estreno de las nuevas luminarias de led financiadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), cuyos trabajos están a punto de rematar por parte de la UTE San José-Siel Vigo. El nuevo sistema ya lleva implícito un sistema de ahorro que adapta la intensidad lumínica según las horas del día y otras condiciones.

Aún así, más allá del alumbrado exterior, la alcaldesa anuncia que se darán nuevos pasos para incrementar el ahorro energético, como apagar la fachada del consistorio y de otros edificios públicos, así como de monumentos, a las horas establecidas. Con respecto a la calefacción y el aire acondicionado, Victoria Portas recalca que ya se mantienen apagados cuando no son estrictamente necesarios y que no se activan en las dependencias municipales cuando no están ocupadas. En lo referente a la iluminación de las próximas Festas do Cristo, la regidora asegura que aún se “están valorando” con la concejala de Cultura, Aurora Prieto. El Concello tiene previsto encender los arcos el 26 de agosto y apagar todo el aparataje festivo el 4 de septiembre.

La concejala de Servicios de Moaña, Marta Freire, y a falta del alcalde de Bueu, aseguraba ayer que estaba realiando un análisis del decreto para ver que es “lo que setá cumpliendo y lo que está pendiente”.

Comienza a montarse la Feira de Oportunidades

En medio de los cambios, el comercio de O Morrazo estaba ayer enfrascado en la apertura de la 17 edición de la Feira de Oportunidades, cuyas carpas empezaron a montarse en los Xardíns do Señal, en Cangas, en donde permanecerá abierta desde este viernes al domingo, con 27 establecimientos asociados a la Federación de Comerciantes do Morrazo Fecimo, en su mayoría de Cangas, aunque también hay de Bueu y Moaña. La feria abrirá de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 23:00, organizada por la Asociación de comercio local Acica con el apoyo de Xunta y el Concello, Exponen sus stiocks 7 Fresas, Aleali Zapatería, Atrezzo, Axeito, Blondie by Noe, Box Woman, Chester, Cinaniashop, Colors, Cousiñas de Kela, Din y Don, Duende, Foot on Mars, Informática Logos, Lencería Glamour, Lencería Irelba, M de Marta, Maikel y Best Sport, Melena de León, Mercaroupa, Mímate +, Nene´s Moda Infantil, Nöetta, OSBS Clothing, Pepeluchos, Rincón de Po e Tecnosat.