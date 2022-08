Usuarios del parque de O Sinal achacan su mal estado a actos vandálicos; la Policía lo niega

Los parques infantiles están en el ojo del huracán. El deterioro es absoluto, ya sea por actos vandálicos o por el uso. No hace falta más que recordar el informe municipal que mencionaba las malas condiciones de los 23 parques infantiles del municipio. Con 7.000 euros de partida presupuestaria, se antojan muy difíciles las reparaciones, que el documento sitúa por encima de los 100.000 euros. Precisamente, es el parque de O Sinal el que tiene el presupuesto más alto de reparación, con 7.241.85 euros, sin la tirolina. Ya en ese momento se mencionaba que el muelle del trampolín estaba roto, que varios columpios presentaban desgaste en asientos y en los muelles y pintadas y desgastes en los barnices de la vigas de apoyo y el protector de goma en la cadena del asiento del asiento de la tirolina.

A los actos vandálicos de la pasada semana en el parque infantil de A Choupana hay que añadir ahora los múltiples desperfectos provocados por el uso en el parque infantil Galáctico, situando en los jardines de O Sinal. Si el de A Choupana sigue precintado debido a la dificultad que entraña hacer desaparecer la cola que arrojaron sobre los columpios y bancos en un acto vandálico que según la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, no tenía precedentes. Ahora, usuarios del parque infantil Galáctico denuncian abandono de las instalaciones y no descartan que los destrozos aparecidos en el mismo sean debidos a actos vandálicos. Pero la Policía Local de Cangas sí que lo hace. Afirma que los columpios precintados: la torre, la zona de saltar y la hamaca fueron precintados debido a su mal estado, pero que es fruto de uso, que no se detectó acto vandálico ninguno. También es cierto que hay muchos padres que llevan a sus hijos al principal parque infantil de Moaña, debido al peligro que dicen que supone dejar a sus hijos en el actual parque Galáctico. Los padres que denuncian la situación afirman que la sensación es de que los columpios se utilizan para reuniones nocturnas “y no tan nocturnas” sin que se vele por el mobiliario urbano. Pero al igual que otras muchas cosas, para reparar los parques infantiles también se necesita que haya nuevo presupuesto para que la partida aumente o haya una modificación de los presupuestos actuales, que están prorrogados.

La Policía Local de Cangas tampoco advirtió reyertas ni destrozos en el mobiliario urbano en las calles de la movida nocturna, que se reviento en la pos pandemia. Sin embargo, al Punto de Atención Continuada de Cangas llegan casi todos los sábados heridos en reyertas.