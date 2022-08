El gobierno rechaza la invitación de “Afectados polo Turismo”

La Plataforma de Afectados Polo Turismo do Morrazo continúa su proceso de informar a la población de los pros y contras del turismo. En este sentido, hoy está previsto una charla debate en la Escola Vella de O Hío, parroquia donde están situadas muchos de los turistas que acuden a Cangas.

Esta charla-debate enfrentará a un miembro de la Plataforma Afectados Polo Turismo y el presidente de alojamientos turísticos, Borja Brun. También fueron convocados para participar en esta mesa miembros de la Federación de Comerciantes e Industriales de O Morrazo (Fecimo) y del Concello de Cangas. Según los convocantes, Fecimo no declinó todavía la convocatoria, que comunicó que lo estaba pensando, mientras que el Concello de Cangas no contestó ni tan siquiera a la oferta realizada por la plataforma.

“Lamentamos que desde el Concello no se muestre el mínimo interés en contestar y no solo eso, sino que puso trabas a la hora de solicitar espacio para esta charla-debate. Parece que le molesta que se le hable de esta cosas y prefiere mirar para otro lado. Igual tiene algún interés particular en el tema”, afirma Dani Blanco, profesor de enseñanza secundaria y miembro de la Plataforma de Afectados Polo Turismo, que entre otras cosas pretende que el Concello limite el número de pisos turísticos en Cangas.

Esta plataforma comenzó a funcionar poco antes del verano y sus planteamientos asustaron en gran medida a los cangueses, ya que mucha gente en este municipio vive del turismo, de una forma u otra.