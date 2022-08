El PSOE recuerda al BNG que no le va a dar lecciones de hacer política ni de moral

No sentaron bien a los socialistas las manifestaciones del BNG, donde se les acusaba de obrar con victimismo tras ser expulsados del gobierno de coalición con ACE y en las que no dudaban en asegurar que el PSOE estuvo en su momento dispuesto a apoyar la hipotética moción de censura del PP. La ejecutiva socialista afirma que a estas alturas no necesitan lecciones de cómo hacer política y mucho menos de moral. “Si la concejala nacionalista Mercedes Giráldez pretende opinar del en el PSOE , que se haga militante”. Afirma que no se entiende por qué no se buscan apoyos en otros partidos e insiste en que el PSOE tiene muy claras las razones por la que rechaza el presupuesto que va a presentar el gobierno a pleno: falta de confianza por no cumplir los acuerdos, no responden a las mociones ni a los ruegos ni preguntas, no dan explicaciones de las cuentas ni muestran las facturas.

“Lo que nos sorprende es que al BNG todo esto le parezca bien, porque la edil Giráldez sabe que todo esto es cierto, pues le sucede lo mismo. Así por qué va apoyar estos presupuestos. ¿Piensa que aprobar unos presupuestos cambiará la forma de trabajar de la alcaldesa Victoria Portas y de su primer teniente de alcalde Mariano Abalo. No sea ingenua. Nosotros lo tenemos claro. No confiamos. Lo mejor para Cangas es nuestra postura. Pues tres personas no son capaces de gestionar un presupuesto de 17 millones, pues no son capaces de hacer lo más básico”, señala la ejecutiva socialista de Cangas.