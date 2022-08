Moaña, más cerca de recuperar las urgencias

Vecinos de Moaña cumplieron ayer 35 semanas consecutivas de concentraciones todos los domingos, desde el 12 de diciembre, para seguir en su reclamación al Sergas de mejoras en la Atención Primaria, que el centro de salud de la Casa do Mar recupere las urgencias, que se cubran las vacantes de médicos –falta una por atender– y que se refuerce el servicio de ambulancias del 061 con una más para O Morrazo. Puede ser que la de ayer sea la última protesta –no la última concentración– si es que el martes, el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, que pidió reunirse junto a la directora de Atención Primaria con la Mesa Local da Sanidade, como promotora de las protestas y en la que está el Concello, acuda para confirmar que las urgencias retornan a la localidad.

Las urgencias están deslocalizadas en Cangas desde la pandemia del COVID por falta de espacio en la Casa do Mar para habilitar un doble circuito. A principios de julio, Puente había dejado caer que las urgencias podrían volver una vez que la situación de contagios del COVID mejorara. Ayer, el mapa de coronavirus del Sergas era solo de 42 casos en O Morrazo (22 en Cangas, 10 en Bueu y 10 en Moaña), cuando en las fechas de las declaraciones del gerente había 326 y aumentando.

Todo apunta, quizás, a que la consellería haya cedido a las protestas y las urgencias retornen, pero es algo que confirmará Puente a la Mesa Local da Sanidade.

A ello se refirieron, en la concentración de ayer, la portavoz de la Plataforma da Sanidade, Concha Trigo; y la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), que dijo que lo que se consiga será gracias a la lucha del pueblo de Moaña, que hubo que movilizar cuando la vía institucional se paralizó. “Tienen que venir a decir que devuelven inmediatamente las urgencias al centro de salud” y a cumplir con el compromiso de que la plaza vacante, por la que 1.500 vecinos están sin médica, será cubierta en septiembre. “Las urgencias las necesitamos y es lo que merecemos”, insistió la regidora mientras los concentrados coreaban “Urxencias xa”.

Añade que la reunión de este martes, a las 20.00 horas en el Concello, va a sustituir la que tenían solicitada, desde mayo, con el conselleiro de Sanidade, ya que el gerente se ofreció a hacerla él “y no tenemos problema en recibirle, es más le agradecemos su iniciativa ante la falta de respuesta de la consellería”.

Insistió en que las reivindicaciones son muy claras “pero parece que en la consellería aún no tienen solución y esperamos que el martes pongan una fecha y conseguir lo que tanto tiempo reivindicamos”. De todas formas, dijo que volverán a citarse este próximo domingo, porque, aunque anuncien la vuelta de las urgencias y la fecha de cobertura de plazas, ese día celebrarán ante la Casa do Mar y de forma colectiva “el éxito de los vecinos”. Por el contrario si el Sergas no da solución a lo que desde Moaña se reivindica desde hace 35 semanas “tendremos que cumplir el domingo la semana 36, pero no vamos a dar marcha en la demanda de un servicio de atención primaria digna porque somos una villa que no va a pasar por menos de lo que teníamos antes de la pandemia. No hay explicación para que nos sigan castigando con menos servicios de los que teníamos en marzo de 2020. Y seguiremos en la lucha porque es el camino que nos queda”. Repitió que no hay motivo ni razón para no tener el servicio sanitario que quiere Moaña.

Por su parte Concha Trigo recordó los cambios de esta semana por parte de la consellería con la designación del gerente del Sergas, José Flores, como nuevo responsable del área de Pontevedra; y la de la que era directora de Planificación y Reforma Sanitaria, Estrella López-Pardo. Entiende Trigo que algo se está moviendo en la consellería y si es así es “porque estamos aquí, domingo tras domingo, y como nosotros muchas plataformas de toda el área de Pontevedra”. Animó a los vecinos a corear la consigna que reza en la pancarta de la protesta “Coa nosa saúde non se xoga” e insistió en que la consellería no iba a dar nada gratis por iniciativa propia, que el gerente tiene que traer algo a la reunión del martes y que la movilización es el camino de conseguir las cosas.