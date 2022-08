Jesús Cintora ha hecho de la literatura su escenario actual a la hora de plasmar su visión de lo que está sucediendo en la sociedad española. Su último libro “No quieren que lo sepas” ahonda en cuestiones incómodas para unos pocos, pero que se convierten en una alegoría a la libertad de expresión, la misma que le caracteriza en su vocación periodística. Su libro será presentado este lunes en el Centro Social do Mar de Bueu, organizado por la Librería Miranda, a las 21.00 horas; y mañana en Cambados.

–Bienvenido a Galicia. ¿Qué tal se le está tratando por aquí?

– Muy bien porque por una parte desconecto de Madrid, que es muy saludable desconectar de ese lugar que dicen algunos que es el centro del mundo y haciendo presentaciones del libro aquí en Galicia. Quedan Bueu y Cambados.

– Lo ha titulado “No quieren que lo sepas”, pero queremos saber de este trabajo.

– De entrada, es también defender un tipo de periodismo que cada vez lo veo menos en los medios. Aquí en Galicia pongo la televisión y veo mucho programa de entretenimiento, mucha gente cantando. A mí nunca me han hecho una entrevista en esa tele y he escrito cuatro libros. Falta periodismo de investigación, invertir en programas de contar inquietudes y problemas reales. La vida no es solo emitir canciones en playback. Está la sanidad pública, contar lo que afecta a la cesta de la compra, la pobreza energética... Pero el recorte está en programas de investigación. La vida no es solo karaokes y la información no solo es contar la parte oficial que beneficia a los gobiernos. El libro es una reivindicación del periodismo que cuenta lo que le importa a la gente.

– ¿Qué explicación encuentra a que un periodista reconocido como usted lleve cerca de un año en paro?

– No paro, me busco la vida para no parar. Aprendí desde muy jovencito cuando iba con mi padre en el camión que si no te abre una puerta hay que buscar otra. Me quedo con el cariño del público que me pide estar ahí y vienen a las presentaciones del libro. Son actos que me permiten tener un contacto directo con los seguidores. Además, la gente pregunta y está muy mosqueada porque detrás de los medios se nota la mano de los poderosos. Tiene que ver también con que a mis 45 años en el tiempo que vivimos hay un tipo de periodismo como el mío en el que nadie me ha podido decir que he mentido, pero incomoda hablar de gente poderosa como el Emérito o Florentino Pérez. Le llaman periodismo incómodo y me parece patético porque no hay un propósito de incomodar, si no ser veraz.

– ¿Cuál es su diagnóstico del periodismo actual?

– Vivimos un tiempo de transformación. Está claro. Muy empujado por una crisis de credibilidad en el sector. Hay periodistas muy conocidos en audios hablando con espías de como destruir a personas, se sabe que hay gente que pasa de puntillas por estos temas por seguir ahí y hay quien tiene una participación en los medios para arrimar el ascua a su sardina. Esa es la crisis de credibilidad por la que estamos pasando. Las nuevas tecnologías plantean también alternativas a ese poder establecido, pero yo me quedo con lo que me dice alguna gente de que necesitamos un periodismo para el ciudadano.

– ¿Le ha jugado malas pasadas el no tener pelos en la lengua?

– Me han puesto una etiqueta para intentar desprestigiarme. Mucha gente me habla con un cariño, pero también soy consciente que hay otra que manda que no me quiere ver. Yo cuento lo que hay. Si hay corrupción con el Rey Emérito lo cuento y no paso de puntillas. Creo firmemente en los principios del periodismo, en la profesión. Quiero estar en esto, hacerlo porque me gusta y veo amenazado este tipo de periodismo. Vengo de una escuela de gente como Gabilondo o Carlos Llamas, que contaban, incluso tirando de ironía y eso duele más que cualquier insulto. Hay que defender un periodismo que trate lo que somos y queremos ser.

– ¿Qué opina de la política española?

– Vivimos un tiempo muy agitado. Guerra, pandemia, desigualdades… Estamos necesitados de gestión, más que de postureo. Se valora a políticos más por su imagen que por sus gestiones. Un político es la gestión de la sanidad, las carreteras, las políticas medioambientales... No hay que quedarse en el envoltorio. Estamos muy necesitados de valorar más la gestión. Se pierde demasiada energía en las guerras internas de los partidos y estamos para pocas tonterías porque se está apretando mucho al ciudadano. La principal encuesta de valoración es cuando vas al supermercado y cuando haces cuentas para llegar a fin de mes. Y si a eso sumas demasiadas teatralizaciones en política, pues la gente se enfada más. Hay mucha gente con problemas que no está para debatir guerritas sobre escaparates. Habrá que ponerse de acuerdo en unos mínimos con sentido común. Esa es la principal política, la del sentido común.

– ¿Ha callado alguna vez en contra de su voluntad?

– Concibo que en cualquier medio hay una línea editorial que se habla y se dialoga. No soy partidario de la autocensura que es uno de los lastres de la profesión.