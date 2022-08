Desafío de tiro a la llave Concellos de O Morrazo.

En el torneo participaron las selecciones de Cangas, Moaña, Bueu y Marín, donde resultó ganadora la de Cangas con un punto de ventaja sobre la selección de Moaña. Tercera fue Bueu y cuarta Marín. A la entrega de trofeos asistió Daniel Benavides, coordinador de Deportes de la Xunta de Galicia.

Abalo lo sabe

La campaña que el gobierno de ACE realiza para aprobar los presupuestos de 2022 deja entrever que es el último cartucho de Victoria Portas y de Mariano Abalo para contar en las próximas elecciones como candidatos con opciones de hacerse con la alcaldía de Cangas. Y hablamos de Victoria Portas y de Abalo porque es más de dudoso que Aurora Prieto vuelva a participar con ellos en una lista, sobre todo cuando se están moviendo hilos para que Esquerda Unida presente una candidatura en Cangas en los comicios de 2023. A pesar de la mala imagen, de este desaliño de la izquierda, Abalo es más consciente que nadie que para que gobierne el PP tiene que sacar mayoría absoluta. No le basta con ganar. Y Sotelo fue perdiendo apoyos en las convocatorias anteriores. Así que Abalo no pierde las esperanzas. La mayoría absoluta está en 11 concejales y eso son muchos votos. Claro que todo va a depender también de quién se presente por el PP. No obstante hay que contar con que el pueblo quiera repetir experiencias de gobiernos de coalición sin un verdadero líder o abrazarse de nuevo a mayorías absolutas. Hoy en día hay más división en la izquierda que en la derecha, donde Ciudadanos está muerto y Gestido no parece tentado a repetir experiencias, costosas y que no tuvieron el apoyo deseado.

