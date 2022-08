El PP pedirá a Intervención que frene la modificación persupuestaria antes del pleno

Mientras el PP afirma que no admitirá ninguna coacción para cambiar su rechazo a los presupuestos que van a pleno la próxima semana, el BNG, que no acudió a la comisión informativa, lanza contra unos y otros, se ejerce en defensor de los vecinos de Cangas, sin aclarar si va a votar a favor o no en el pleno. Acusa al PP y al PSOE de mantener posiciones infantiles y al gobierno de victimista, además de asegurar que el gobierno local formado por cuatro miembros de ACE gobierna en esta condiciones porque quiere, en una indirecta que recuerda cuando ACE no quiso al BNG en el gobierno. Y ahora, como otras veces, los nacionalistas cambian el papel de “eso ya lo empezamos nosotros” por palabras grandilocuentes donde se habla de obligación moral. Pero en absoluto dice qué va a hacer. De hecho, no acudió a la comisión informativa donde el resto de partidos se pronunciaron.

El todavía líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, califica de indecente la intentona del gobierno de aprobar los presupuestos de 2022 con el apoyo de las asociaciones y colectivos. Asegura que los concejales del PP no van a aceptar el chantaje de nadie y que lo que vende el gobierno es humo tóxico. Afirma el ex alcalde de Cangas (todavía no tiene claro si se va a volver o no a presentarse) que el gobierno vende humo tóxico con la modificación de crédito. Añade que es todo mentira y que no tiene lógica aprobar una modificación presupuestaria ahora en agosto, que será definitiva en septiembre y que no se podrá poner en marcha hasta octubre, por lo que sería imposible de ejecutar en los últimos dos meses del año las obras que dicen por un importe de 1,6 millones de euros. Asegura Sotelo que pedirá un informe al respecto a Intervención y recuerda lo que sucedió con los 300.000 euros de modificación presupuestaria que se aprobó por unanimidad el pasado año para la compra de terrenos para el Centro Integral de Saúde y que el gobierno fue incapaz de invertir. Acusa al primer teniente de alcalde Mariano Abalo y a la que denomina su brazo ejecutor, “la paracaidista que cayó de Marcón” de todo el jaleo que rodea a los nuevos presupuestos y considera que su empeño en sacarlos adelante se debe no a los intereses de los cangués, sino a los intereses electorales de quienes están en el gobierno.

Sotelo pide a Abalo que se marche de una vez

Sotelo menciona que Cangas está completamente abandonada y acusa a Mariano Abalo de vender buenismo cuando lo que tenía que hacer era marcharse de una vez. “Están engañando a los colectivos prometiendoles cosas que no van a cumplir y trabajando para las próximas elecciones muncipales. Como no son capaces de gobernar, pretenden echar la culpa a os demás. También menciona que el PP se planteó una moción de urgencia, que al inicio del mandato podía tener su lógica, pero después ya no”. También recuerda que ningún representante del BNG acudió a la comisión informativa de esta semana, donde el PP y el PSOE rechazaron los presupuestos y Avante! anunció su abstención. Claro que a ACE, que tiene 4 concejales, no le vale sumar con tres concejales del BNG; el PSOE tiene 4 y el PP, 77. Las cuentas siguen sin dar.

Los nacionalistas no avanzan su voto a pesar de hablar de diálogo

El BNG alude a MaxWeber paraseñalar que “un político con vocación ha de ser capaz de no romperse cuando va claramente que no puede conseguir el ideal y ha de aceptar realistamnte el mal menor... saber actuar con responsabilidad”. El BNG quiere ejercer de grupo municipal de paz, que sirven para conciliar posturas. Pero en esa postura de Casco Azul no duda en critica al gobierno y a sus compañeros de oposición. Del PP dice que no puede ligar los presupuestos a una moción de confianza cuando sabe perfectamente que está fuera de plazo legal para hacerlo y que s unsa salida en falso ante los vecnos a una situacón de bloqueo por intereses partidistas. Aseguran los nacionalistas que el PP tuvo tiempo suficiente para presentar una moción de censuara “ya que contaban con el apoyo incondicional del PSOE, como así se demostró en varias ocasiones en los debates plenarios” para presentar en plazo una moción de censura, pero no lo hicieron por el desgaste que supondría electoralmente, “al igual que el PSOE, que en su posición de víctima por su saída en el gobienro solo actúa con revanchismo infantil e asfixia al gobierno, sin tener en cuenta quien paga las consecuencias. El BNG afirma que es imprescindible contra con unos nuevos prupuestos municipales que den respuesta a las necesidades del Concello “y llamamos a la responsabilidad de todas y de todos pra que los vecinos no que las consecuencias de la