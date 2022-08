El PP llama a Carro para acudir en una lista conjunta en Moaña

Bateeiro de profesión, Javier Carro (Moaña, 1959) militó en el PP local y llegó a formar parte de su ejecutiva allá por el año 2009, hasta que abandonó el partido por desavenencias con la ejecutiva cuando desde la provincial le llamaran la atención por una tribuna en la que reclamaba que los populares apoyaran al PSOE a gobernar España para no depender de los nacionalistas. Al año, en 2011, fundó la Coalición por Moaña XM, con la que concurrió a las municipales de ese año en las que obtuvo 401 votos y ningún concejal. Volvió a hacerlo en las municipales de 2015 y logró 673 votos y 2 ediles y repitió en las de 2019 en las que obtuvo 1.059 votos y se quedó a las puertas de lograr el segundo asiento en la corporación municipal. Tras diez años de actividad política, ahora asegura que está al 99% de posibilidades de no volver a presentarse y tampoco XM. El PP ha querido repescarle para su lista, pero no llegaron a un acuerdo por el reparto de candidatos.

–El PP de Vicente Verdeal ya está moviendo ficha para la confección de la candidatura y decidir la persona que será cabeza de lista en las municipales de 2023. ¿Y XM?

–No. De momento y si algo no cambia, estamos en un 99 % de que no vuelva a presentarme por varios motivos, pero el principal es que ya toca poder disfrutar de una vida tranquila y familiar al 100 % . Tengo que dar las gracias a todas aquellas personas que confiaron en mí y me dieron el apoyo para concurrir a esas elecciones con su presencia en las candidaturas; fueron y son maravillosas y con su trabajo en los programas a realizar demostraron su capacidad. Les estaré eternamente agradecido.

–¿Es verdad que ha recibido una oferta del PP para ir unidos en la misma candidatura?

–Sí , y no se llegó a ningún acuerdo ya que mi primera y segunda exigencia no les satisfacía y propusieron otra que por ahí no paso ni pasaría nadie con una dignidad política de un 10 %. No tengo 35 o 40 años para ello y no vivo ni viviré jamás de la política. La muestra es que no me quedo con un solo euro de lo que gano, todo se dona a personas o asociaciones o clubes de mi pueblo de Moaña.

–¿Por qué no se llegó a acuerdo, qué se pedía desde XM?

–La persona que iba en el número 2 de la lista la ponía XM, yo, y tenía que ser de mi total confianza. A partir de ahí, la lista se confeccionaba con uno a uno del PP y de XM, que no quiere decir que no sea del PP y los 10 primeros tendrían que ser dos de cada parroquia del municipio.

–En el caso de que usted finalmente no se presente, ¿significa que tampoco lo hará XM?

–Se acaba ahí.

–¿Qué balance haría de estas dos legislaturas de XM?

–Tremendamente positivo a nivel general y por las mociones presentadas y aprobadas. Con un solo concejal fui capaz de conseguir reprobar a un compañero de legislatura del BNG por sus críticas a la Guardia Civil. Imagínese gobernando. Lo negativo es que este gobierno no quiere llevar a cabo las otras mociones aprobadas por que quieren constar ellos como artífice. Le pongo varios ejemplos, como la dotacion de nuevas aulas de la Escuela de Musica , las pistas deportivas de Domaio, parque de calestenia, pista de skate park o sobre los murales de graffitis. Esto y más es de XM, no de este gobierno como intenta dar a entender.

–¿Cree que su formación política ha tocado techo?

–Para nada. No creo que hubiese tocado techo cuando en esta última legislatura subió en casi un 60% los votantes , creo que incluso en las próximas podríamoss crecer nuevamente en un 30-40 % confiando siempre en que fuera con una candidatura de personas trabajadoras que conocen perfectamente nuestro pueblo y su forma de ver y pensar , personas realmente comprometidas con Moaña y su gente y no sólo con el hecho de recibir una nómina a final de mes.

–¿Qué balance haría de estas dos legislaturas del bipartito BNG-PSOE?

–Un bipartidismo basado en las dedicaciones exclusivas , en hacer anteproyectos para luego volver a reformar todo (véase concello vello ), un bipartidismo rancio, sectario, déspota que solo busca el consenso para maquillar su nefasta gestión. Desde XM trabajamos con humildad proponiendo mociones aprobadas por mayoría o unanimidad y desconocemos cuándo se van a materializar. Creo que es un bigobierno falto de ideas o con ideas rocambolescas como los caminos seguros , ascensores sin salidas para las personas con sólo una mínima discapacidad, nulas señalizaciones , falta de mantenimiento, falta de carácter para imponer el criterio general a aquellas concesionarias de bienes municipales como es Aqualia no solo en el ciclo del agua si no también en la piscina municipal.

–¿Qué necesita Moaña?

–En primer lugar personas humildes , trabajadoras y con capacidad de liderazgo que asuman las actas de concejales. Personas que vengan a trabajar por el bienestar de todos/as moañeses y no solo preocuparse por sus nóminas a fin de mes. Desde XM siempre defendimos que los politicos perciban un salario digno pero tiene que conllevar un trabajo y no solo estar dos dias por semana . Moaña necesita un cambio de gobierno y que se eliminen las politicas de clientelismo general y de amigos . Moaña necesita proyectos que generen empleo, sobre todo, en las personas mas vulnerables como son nuestros jóvenes y los grandes olvidados como son los de más de 50 años, proyectos que mejoren la calidad de vida, proyectos que atraigan un turismo de consumo y no de paso, proyectos que nos pongan en el mapa como referente cultural y no como estos últimos formatos del Intercéltico que demuestran una vez más su decadencia. Moaña necesita un auditorio acorde a las condiciones actuales y no un tambucho como el que se quiere construir con la complicidad de algunos sectores que dicen defender la Cultura . Necesita plazas de aparcamiento y no una movilidad irrealista como la desarrollada en esta legislatura ; necesita que el rural sea una parte importantísima de nuestra Moaña y no estar y sentirse abandonado como está ahora; necesita una reestructuración de nuestros servicios municipales, cosa que los que están no saben cómo se hace, ya que ni están ni lo estaran jamás puesto que hay que vivirlo desde otras visiones. Moaña necesita algo tan real como apoyar a todos los colectivos culturales y deportivos por un igual y no por amiguismo.

–Es raro creer que no se vaya a presentar de nuevo a las elecciones.

–No creo que afronte una nueva cita electoral pero sinceramente algo deberé de tener cuando los dos grandes partidos de España se fijaron en mi persona. En este sentido les tengo que estar agradecido por pensar en mí, aunque en las elecciones de 2019 no dudé ni un instante por quien tenía que compartir atril. Moaña necesita verse desde dentro y no desde la capital y de ahi vienen todos los errores. Desde luego nunca tuve más ideario que las 5 parroquias de mi pueblo y las pretensiones más allá las dejo para los demás ya que lo más grande para mí siempre fue y será defender los intereses de mi pueblo hasta el próximo mes de mayo del 2023. Ahí, probablemente, se acabará toda mi relación con la política.