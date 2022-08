Huerto antiinicendios en Bueu.

Alguien le puso el nombre. Suponemos que debe ser por ese hidroavión que se aprecia sujeto a un vara y que da la sensación de protección en estos tiempos de tanto riesgo forestal. Es como poner el anuncio de una alarma de seguirdad.

El BNG de Cangas, esa fuerza de los Cascos Azules

El BNG en Cangas se quiere parecer cada vez más a los Cascos Azules de la ONU, que van a poner paz a zonas en guerra. Tras un berrinche enorme por quedarse fuera del gobierno y responsabilizar de ello al fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, ahora quiere ejercer de fuerza de paz. Claro que no se le ocurriría a los mandos de los Cascos Azules poner de vuelta y media a las partes en conflicto y pretender seguir en la zona como si nada. Pero a pesar de su elocuencia y el recurso intelectual la condición gallega la mantiene el BNG: no dijo si votaría sí o no.

El cáracter de las avispas velutinas que anidan en la iglesia de Coiro

Las avispas velutinas son cada vez más descaradas. Olvidadas un poco por el golpe de la pandemia, ahora campan más a sus anchas. Así que se atreven a anidar en el arco de medio punto de la iglesia de Coiro. El jueves , el nido fue retirado por Protección Civil.

Fiestas del Cristo

Tanto esperar por la programación de las Fiestas del Cristo de Cangas que esperemos que valgan la pena. Habrá que ver si se hace como en Vigo y se obliga a desalojar las terrazas para que pase el Cristo. Ya saben que aquí hay separación Iglesia-Concello.