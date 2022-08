Luis López, sobre la candidatura del PP de Moaña: “No hay fecha, lo importante es acertar”

Va a cumplir un mes en el cargo desde que fue elegido presidente provincial del PP en la provincia de Pontevedra, en sustitución de Alfonso Rueda tras su marcha como presidente de la Xunta, y Luis López (exalcalde de Rodeiro y delegado de la Xunta en Pontevedra) tiene solo pocos meses, diríase que semanas, para cerrar las candidaturas de su partido a las municipales en aquellos concellos en donde todavía se habla de quinielas. Es el caso de Moaña en donde hay cinco posibles candidatos a ocupar la cabeza de lista de una candidatura a la que el actual portavoz del grupo municipal, Vicente Verdeal, no opta por problemas laborales. Él ya cogió in extremis las riendas del partido a finales del año pasado cuando renunció, por motivos de salud, el que era líder de los populares, José Fervenza Su marcha dejó al partido deslabazado.

Dentro de esa ronda de contactos con las agrupaciones locales, Luis López, que ya era secretario xeral provincial del partido con Rueda, se reunió el jueves con los representantes de Moaña para “intensificar el trabajo realizado por Rueda en el primer trimestre del año”. No son caras desconocidas para él, pero asegura que queda mucho trabajo por hacer. Dice que la reunión de Moaña fue una más de las tres o cuatro que realiza al día y en ella no se cerró ninguna candidatura, sino que fue una reunión de trabajo “para ponernos en posición, qué está pasando y cómo va el grupo municipal”. Desde Moaña, añade que le presentaron una foto fija del momento. Y a la pregunta de qué se ve en esa foto, responde que a un grupo municipal que está bien, que aguntó la marcha de Fervenza, que no fue fácil y ahora la dimisión de otro compañero más -Daniel González- por motivos laborales al estar trabajando en El Hierro. Insiste en que en la reunión no se concretó a ningún candidato para presidir la lista del PP de Moaña -en eso también incide Vicente Verdeal que asegura que solo fue una reunión de trabajo- pero se ha marcado una hoja de ruta, tampoco sin poner fechas: “Cuando se considere oportuno se presentará la candidatura”, señala Luis López: “Lo importante no son poner fechas, sino acertar”.

Por el momento, en Moaña se barajan cinco posibles candidatos de los que se conocen cuatro nombres: el nuevo concejal que sustituirá a Daniel González, José Antonio Sebastián; la edil Araceli Otero; la presidenta vecinal de Quintela, María José Acuña, a la que se ha tanteado- y el exedil Antonio González, que ya se postuló para encabezar la lista.

En el congreso provincial del PP en donde fue elegido presidente de los populares de Pontevedra, Luis López, reconocía que las municipales de mayo de 2023 era el principal objetivo de la nueva dirección “No podemos fallar”, insistió.